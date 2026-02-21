Prosvjedi diljem BiH: Mladi traže odgovornost i sigurnost

Veliki prosvjedi zakazani su za danas u Sarajevu, ali i u još nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Mladi su istaknuli da ih ne zanimaju političke podjele, već istina i odgovornost.
Oglas
Prosvjedi se održavaju nakon tramvajske nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić iz Brčkog, a četiri osobe su ozlijeđene.
Na prosvjede su pozvali Studentski parlament Sveučilišta u Sarajevu (SPUS) i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Koordinacija Kantona Sarajevo, nakon poziva mladih da im se pridruže kolege i akademska zajednica.
Mladi su poručili kako je ova tragedija jedna u nizu, a da za prethodne još nitko nije odgovarao. Žele živjeti sigurno, u sustavu u kojem postoje pravda i odgovornost.
Prema dosadašnjim najavama, prosvjedi će se danas održati i u Tuzli i Zenici, dok su u Brčkom planirani u ponedjeljak.
Mladi naglašavaju da ne pripadaju nijednoj političkoj organizaciji niti imaju jednog vođu, već istupaju kao ravnopravni građani koji traže sustavne promjene.
„Hrabrost nije odsutnost straha, već suočavanje s njim. Trebamo se oduprijeti, živjeti za bolje sutra i postavljati pitanje: ne zašto mladi odlaze, već koji razlog imaju da ovdje ostanu?“ poručili su tijekom gostovanja na N1.
Zahtjevi mladih
„Zahtijevamo hitnu sanaciju uočenih sigurnosnih rizika, imenovanje stručnih rukovoditelja na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, uvođenje jasnih kriterija za dodjelu socijalne pomoći poput besplatnih udžbenika kako bi pomoć išla onima kojima je potrebna, a ne djeci dužnosnika i onima kojima ta potpora nije nužna, te da se ta sredstva usmjere u korisnije svrhe; reviziju proračuna prema prioritetima kako bi se dio sredstava osigurao za vozni park i održavanje; javnu objavu imena odgovornih osoba i rokova za rješavanje problema, u rokovima od 30, 60 i 90 dana.“
Zahtjevi SPUS-a
SPUS od nadležnih tijela zahtijeva sljedeće:
- Odmah po okončanju istrage zahtijevamo informiranje javnosti o svim okolnostima i uzrocima koji su doveli do tragične nesreće, uz jasno definiran lanac odgovornosti.
- Zahtijevamo što skoriju javnu objavu podataka o ispravnosti i servisiranju tramvaja.
- Zahtijevamo institucionalno jačanje nadzora nad radom poduzeća javnog prijevoza, uz jasno definirane rokove i odgovornost za postupanje po uočenim nepravilnostima.
- Poštivanje osnivačkog akta, preuzetih ugovornih obveza i uvrštavanje ustanove JU „Studentski centar“ Sarajevo u proračunske stavke.
- Zahtijevamo imenovanje ravnatelja JU „Studentski centar“ Sarajevo prema stručnim kriterijima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas