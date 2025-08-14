Radikalni islamist u policiji nakon što je najavljivao klanjanje u Širokom Brijegu

Radikalni islamist Sanin Musa koji je najavljivao organizirano klanjanje muslimanskih vjernika u Širokom Brijegu i time izazvao višednevne napetosti nalazi se na informativnome razgovoru u policiji u Sarajevu, potvrdili su za Hinu iz Federalne uprave policije.
"On je pozvan na informativni razgovor i nalazi se u prostorijama Federalne uprave policije“, rekli su iz te policijske agencije. Dodali su da o drugim detaljima ne mogu govoriti.
Na njegovu Faceboook profilu ranije prijepodne je netko objavio kako je Musa priveden u policiju. „Trebao je predvoditi vjernike muslimane k Širokom Brijegu“, stoji u toj objavi.
On je ranije najavio kako će povesti 1000 muslimanskih vjernika na organizirano obavljanje islamskog vjerskog obreda u Širokome Brijegu uoči Velike Gospe koja je tamo najveća svetkovina i za koju tamo boravi više desetaka tisuća ljudi.
Policija je zabranila taj skup, no on je svejedno jučer najavio kako ne odustaje od prosvjeda navodeći da je u njemu proradio 'bosanski inat'.
Sanin Musa je čelnik Bosanske narodne stranke i islamski teolog, koji je ranije pokušao spriječiti organiziranje Parade ponosa u Sarajevu.
Zajedno s njegovim objavama, jedan muškarac je pozvao muslimane da slijede Musu u Široki Brijeg i da se naoružaju.
Povod za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu uslijedio je nakon što je objavljen video zapis u kojemu je navodno u središtu toga grada jednoj muslimanki pokrivenoj nikabom muškarac zabranio obred klanjanja.
Iz Policijske uprave Široki Brijeg pojasnili su ranije kako taj navodni incident njima uopće nije prijavljen, niti je utvrđena autentičnost video zapisa.
U četvrtak su se oglasili I iz Gradske uprave u Širokome Brijegu poručujući da nema razloga za zabrinutost oko najavljenih okupljanja.
"Nadležne policijske službe upoznate su sa situacijom te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost građana te očuvali javni red i mir“, navodi se u obavijesti. Pojasnili su da policija u suradnji s drugim sigurnosnim agencijama, provodi pojačani nadzor prometa i legitimiranje sumnjivih osoba.
Pozvali su građane da ne nasjedaju na provokacije, te proslave svetkovinu Velike Gospe dostojanstveno 'bez skretanja pozornosti na nebitne stvari'.
