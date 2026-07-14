BESKRAJNO NADMETANJE
Rok istječe: Novi visoki predstavnik u BiH i dalje neizvjestan, dominira sukob SAD-a i EU-a
Rok koji je Vijeće za provedbu mira (PIC) postavilo za izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini istječe danas, no dogovor i dalje nije postignut. Izbor nasljednika Christiana Schmidta prerastao je u političko nadmetanje između Sjedinjenih Država i Europske unije oko buduće uloge Ureda visokog predstavnika (OHR).
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Budući da prošlog mjeseca nije postignut dogovor, dužnost privremenog visokog predstavnika preuzeo je američki diplomat Louis Crishock.
Kako piše Deutsche Welle, iz EU-a poručuju kako je riječ o privremenom rješenju te očekuju da će države članice postići suglasnost oko europskog kandidata.
Međunarodni akteri sve više nalikuju BiH političarima
Analitičar Mladen Bubonjić za DW ocjenjuje da međunarodni akteri sve više nalikuju domaćim političarima zbog nedostatka transparentnosti i stalnog odgađanja dogovora. Smatra da se stječe dojam kako međunarodna zajednica postupno gubi interes za OHR.
Istodobno, čelnici SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorad Dodik i Dragan Čović, ponovno su poručili da Bosni i Hercegovini više nije potreban OHR te da bi trebalo poništiti sve odluke koje su nametnuli visoki predstavnici.
Čović je izjavio da je "najrealnije staviti izvan snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici", dok je Dodik ustvrdio da Vijeće za provedbu mira "uopće ne postoji" te da funkcija vršitelja dužnosti visokog predstavnika nema uporište u Daytonskom sporazumu.
Ruska pozicija
S druge strane, stranka Narod i pravda (NiP) optužila je Dodika i Čovića da podrivaju Daytonski mirovni sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Iz NiP-a poručuju da je institucija visokog predstavnika predviđena upravo za situacije u kojima domaći političari ugrožavaju mir, teritorijalni integritet i suverenitet države.
U raspravu se uključila i Rusija. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da imenovanje Louisa Crishocka nema pravnu osnovu te da privremeni visoki predstavnik nema ovlasti predviđene Daytonskim sporazumom.
Što sad?
Prema diplomatskim izvorima na koje se poziva DW, malo je vjerojatno da će danas biti postignut dogovor o novom visokom predstavniku. Ako američki kandidat ne dobije potrebnu potporu, Crishock bi mogao nastaviti obnašati dužnost kao privremeno rješenje, čime bi Washington zadržao utjecaj u OHR-u.
Istodobno, analitičari smatraju da politička neizvjesnost neće dovesti do sigurnosne krize, bez obzira na to tko bude na čelu međunarodne uprave u BiH.
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