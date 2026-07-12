Odbijenica iz Moskve: Bonske ovlasti krše Dayton, OHR se mora zatvoriti

SAD i europske zemlje još se nisu dogovorili o nasljedniku njemačkog političara Christiana Schmidta na čelu međunarodne uprave u BiH. O tome bi se ponovno trebalo razgovarati na sjednici PIC-a u utorak, 14. srpnja. Dio članica EU-a protivi se imenovanju američkog favorita, talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija za novog visokog međunarodnog predstavnika. Francuska je pak kandidirala Renéa Troccaza.