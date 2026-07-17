Rubio otvorio strateški dijalog SAD-a i Srbije: "Ovo je važan uspjeh za našu zemlju"

Najavio je da će, osim ceremonijalnog i formalnog otvaranja strateškog dijaloga, u petak biti potpisana i dva memoranduma - o suradnji u oblasti energetike koji će "otvoriti važne nove perspektive za energetsku sigurnost Srbije", te o razumijevanju i suradnji u obrazovanju i proširenju Fulbright stipendija, čime će se otvori dodatne šanse za srbijanske studente, akademsku zajednicu i znanstvenike.