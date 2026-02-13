Iz Tužiteljstva su najavili kako neće iznositi nikakve podatke dok se istraga ne okonča, uključujući tu i vještačenje uništenog tramvaja koji je u tek u četvrtak navečer uklonjen s kolovoza no iz snimke trenutka nesreće koja se pojavila na društvenim mrežama, a snimljena je iz jednog automobila u prolazu, jasno se vidi kako je tramvaj u zavoj ušao velikom brzinom iako je za ta vozila na tom mjestu ograničenje 10 kilometara na sat.