Schmidt: EU mora odlučnije djelovati prema BiH i suprotstaviti se Rusiji

U intervjuu za portal EU Observer, objavljen u ponedjeljak, Schmidt koji je na poziciji visokog predstavnika u BiH bio od 2021. do lipnja 2026., kazao je kako unatoč stalnim političkim napetostima koje potresaju BiH ne vidi opasnost od obnove oružanih sukoba, no političke svađe slabe koheziju države i njene građane dovode do toga da razmišljaju hoće li ona uopće ostati kao cjelina.