PROZVAO DODIKA
Schmidt: EU mora odlučnije djelovati prema BiH i suprotstaviti se Rusiji
Njemački političar Christian Schmidt, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu ocijenio je da Europska unija mora učiniti više kako bi ideju proširenja i članstva u Uniji učinila privlačnijim za građane BiH, istodobno upozorivši kako Rusija taj projekt blokira nastojeći potkopati utjecaj Zapada.
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U intervjuu za portal EU Observer, objavljen u ponedjeljak, Schmidt koji je na poziciji visokog predstavnika u BiH bio od 2021. do lipnja 2026., kazao je kako unatoč stalnim političkim napetostima koje potresaju BiH ne vidi opasnost od obnove oružanih sukoba, no političke svađe slabe koheziju države i njene građane dovode do toga da razmišljaju hoće li ona uopće ostati kao cjelina.
"Posebice Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranka Milorada Dodika, no, iskreno, ne samo oni, koriste etničke razlike kao argument za pridobivanje podrške, umjesto da imaju multietnički pristup. Može se sumnjati u njihovu stvarnu proeuropsku opredijeljenost", kazao je Schmidt, za kojega je Dodik proteklog vikenda u intervjuu za Televiziju Srbije (RTS) ustvrdio kako je praktično "otjeran" iz BiH pod američkim pritiskom odnosno kao rezultat političke trgovine koju su vlasti Republike Srpske obavile s administracijom Donalda Trumpa.
Schmidt nema dvojbe da je Dodik zastupnik ruskih interesa u regiji i podsjeća na činjenicu da se on od početka agresije na Ukrajinu s Vladimirom Putinom sastao čak 11 puta.
"To je doista upadljivo", kazao je Schmidt čiji nasljednik još nije izabran, a dužnost visokog predstavnika i dalje privremeno obnaša Luois Crishock, američki diplomat koji je ranije bio Schmidtov zamjenik.
Sa stajališta Rusije, ističe Schmidt, Dodik je tek neka vrsta korisnog alata u naporima Moskve da ometa europski i američki utjecaj na Balkanu.
On poziva EU da stoga zauzme odlučniji pristup u odnosu na BiH i ne oslanja se samo na nuđenje programa ili novca jer bi se u protivnom moglo beskonačno dugo čekati na uspostavu uvjeta koji su nužni za članstvo BiH u Uniji.
Ključ vidi u jačoj ulozi civilnog društva kao protuteži etničkim podjelama.
"Mislim kako je vrlo važno da EU jasno da do znanja da se europske integracije ne temelje na etničkim razlikama, već na ujedinjenju u različitosti", kazao je Schmidt.
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