Slovenija: Netanyahu je persona non grata

"Javnost je upoznata da se protiv njega vodi postupak zbog počinjenja ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Između ostalog, Međunarodni sud pravde je 19. srpnja 2024. utvrdio da nekoliko izraelskih politika i praksi krši i međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava", rekla je Grašič u vezi s mjerom protiv Benjamina Netanyahua.