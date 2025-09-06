Vučić vrši pritisak na Tužiteljstvo da se obračuna s N1

N1 će, bez obzira na prijetnje i pritiske, nastaviti raditi svoj posao profesionalno i odgovorno, ostajući vjerna svojoj misiji – prenositi građanima Srbije činjenice, istinu i sve ono što vlast pokušava sakriti. Upravo kao što smo i sinoć izvještavali iz Novog Sada, gdje je izvedena vjerojatno jedna od najagresivnijih policijskih akcija u posljednjih nekoliko desetljeća. Tu su sliku građani Srbije, ali i cijele regije, mogli gledati uživo na N1 i sami procijeniti tko je inicirao nasilje i izazvao kaos.