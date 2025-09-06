SLOBODA MEDIJA U SRBIJI
Vučić vrši pritisak na Tužiteljstvo da se obračuna s N1
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovno je iznio ozbiljne optužbe i prijetnje na račun N1 televizije u Srbiji, koristeći svaku priliku da N1 Srbija prikaže kao neprijatelja države, a ne kao neovisni medij koji radi svoj posao.
Povod za napad bio je izravan prijenos događaja tijekom brutalne policijske intervencije koja se sinoć dogodila u Novom Sadu, kada je jedna građanka, uplašena i uznemirena dok se spašavala, izgovorila rečenicu koja se mogla shvatiti kao poziv na nasilje. Svima je jasno da to nije stav N1, već autentično svjedočenje s lica mjesta u programu uživo, na koje nismo mogli utjecati.
Unatoč tome, predsjednik je iskoristio situaciju da nam zaprijeti: "Čekam reakciju tužiteljstva, ako je ne bude, mi ćemo morati poduzeti odgovarajuće mjere“, izjavio je Vučić.
Ovakva poruka jasno pokazuje da predsjednik Republike izravno vrši pritisak na pravosuđe i uzurpira ulogu tužitelja i suca. Nije prvi put da Vučić N1 označava kao "okupacijski“ ili "teroristički“ medij, stvarajući atmosferu u kojoj su novinari meta, a sloboda govora neprijatelj vlasti.
Sada je potpuno očito da se nastavlja kampanja zastrašivanja i pokušaj gušenja neovisnog novinarstva. Budući da mu nije uspjelo da, kroz političke dogovore s Nikosom Statopoulosom iz kompanije BC Partners, većinskog vlasnika United Grupe, preuzme kontrolu nad N1 i Novom, predsjednik pribjegava pritiscima na tužiteljstvo i neustavnim metodama kako bi otežao naš rad ili čak spriječio emitiranje.
Upozoravamo javnost da takvi postupci urušavaju temeljna prava građana Srbije – pravo na slobodno informiranje i pristup točnim i provjerenim informacijama. Kada predsjednik države samovoljno stavlja sebe iznad Ustava i zakona, to je znak opasnog udaljavanja od demokracije i uspostavljanja osobne vlasti.
N1 će, bez obzira na prijetnje i pritiske, nastaviti raditi svoj posao profesionalno i odgovorno, ostajući vjerna svojoj misiji – prenositi građanima Srbije činjenice, istinu i sve ono što vlast pokušava sakriti. Upravo kao što smo i sinoć izvještavali iz Novog Sada, gdje je izvedena vjerojatno jedna od najagresivnijih policijskih akcija u posljednjih nekoliko desetljeća. Tu su sliku građani Srbije, ali i cijele regije, mogli gledati uživo na N1 i sami procijeniti tko je inicirao nasilje i izazvao kaos.
