Srpski vojni vrh demantira Orbana: Ukrajina nema veze s eksplozivom kod plinovoda

Srpski vojni vrh izjavio je da Ukrajina nije odgovorna za incident s eksplozivom u blizini plinovoda prema Mađarskoj, čime je opovrgnuta izjava mađarskog premijera Viktora Orbána, koji je snažno sugerirao umiješanost Kijeva.
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić, blizak Orbánov saveznik, rekao je u nedjelju da su vlasti pronašle “eksploziv razorne snage” u blizini plinovoda kojim se ruski plin iz Srbije transportira u susjednu Mađarsku, tjedan dana prije općih izbora u Mađarskoj 12. travnja, piše POLITICO.
Orbán je u nedjelju, nakon hitnog sastanka Nacionalnog vijeća za obranu, izjavio da su srpske vlasti otkrile “sabotažnu operaciju” u Vojvodini te ju je naizgled povezao s Ukrajinom, za koju tvrdi da “godinama radi na tome da Europu odsiječe od ruske energije” i da predstavlja “izravnu prijetnju Mađarskoj”, iako nije formalno optužio Kijev.
Međutim, Đuro Jovanić, direktor beogradske Vojno-sigurnosne agencije (VBA), rekao je u nedjelju navečer da “nije istina da su Ukrajinci pokušali organizirati” taj napad, koji je uključivao “posebno zapakirane, hermetički zatvorene eksplozive s detonatorskim kapama”.
“Činjenica da je netko proizvođač eksploziva ne znači da je on ujedno i naručitelj ili izvršitelj”, rekao je, dodajući: “Oznake na eksplozivu pokazuju da je proizveden u SAD-u.”
Orbánove tvrdnje o sabotaži dočekane su sa skepsom i od strane njegova glavnog protukandidata na izborima, Pétera Magyara, koji pokušava svrgnuti proruskog premijera.
Magyar je rekao da Orbán, koji je energetsku sigurnost Mađarske i sukob Budimpešte s Kijevom postavio u središte svoje kampanje, možda provodi operaciju lažne zastave uz “pomoć srpskih i ruskih [aktera], zbog pada potpore Fideszu”, svojoj stranci.
“Ako Viktor Orbán i njegova propaganda iskoriste ovu provokaciju u kampanjske svrhe, to će biti otvoreno priznanje da se radi o unaprijed planiranoj operaciji lažne zastave”, dodao je Magyar.
Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova “kategorički” je zanijekao bilo kakvu odgovornost i kritizirao pokušaje da se “lažno poveže Ukrajinu”, dodajući da je navodna zavjera “najvjerojatnije ruska operacija lažne zastave” uoči izbora.
