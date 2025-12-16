Švicarska Bosni i Hercegovini: "Što mislite o našem predsjedničkom sustavu?"

U trenutku kada su u BiH aktualizirane rasprave o mogućim ustavnim promjenama i u kojima se ističe načelo federalizma kao jedina opcija za stabilnost, iz veleposlanstva su podsjetili kako je parlament Švicarske izabrao je Guya Parmelina za predsjednika Konfederacije za 2026. godinu, a Ignazija Cassisa za potpredsjednika Saveznog vijeća.