Upozorenje iz EU-a: Ako ovo ne napravi, BiH će izgubiti još 100 milijuna eura

Povjerenica Kos je tijekom svog obraćanja parlamentarcima istaknula da europski građani, u čemu prednjače stanovnici Hrvatske, Slovenije i Austrije, najsnažnije podupiru proširenje EU, uključujući članstvo BiH. Dodala je kako bi to trebao biti motiv političarima da ubrzaju reforme. Pozvala je da se taj proces deblokira do kraja godine upozoravajući da je za BiH presudno uhvatiti aktualni val proširenja.