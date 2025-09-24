Upozorenje iz EU-a: Ako ovo ne napravi, BiH će izgubiti još 100 milijuna eura

Europska povjerenica za susjedstvo i proširenje Marta Kos upozorila je da će Bosna i Hercegovina izgubiti dodatnih 100 milijuna eura iz europskog Plana rasta ukoliko se do kraja rujna ne obveže na provedbu potrebnih reformi.
Oglas
Na kraju trodnevnoga posjeta Bosni i Hercegovini povjerenica Kos se obratila zastupnicima oba doma državnog Parlamenta pozivajući na ispunjavanje uvjeta kako se ne bi ugrozio pristup sredstvima Plana rasta, ali i otvorili pregovori s Europskom unijom do kraja godine.
"Ako do kraja rujna ne bude dostavljen popis reformi, Bosna i Hercegovina će izgubiti dodatnih 100 milijuna eura iz europskog Plana rasta", upozorila je povjerenica Kos u obraćanju.
Europska komisija uskratila je nedavno 100 milijuna eura Bosni i Hercegovini, a sada najavljuje novo rezanje.
Predsjednik najveće srpske stranke u BiH Milorad Dodik izrazio je jučer sumnju da će ova zemlje usvojiti popis reformi potrebnih za ispunjenje uvjeta iz Plana rasta bez čega prijeti da će ostati bez sredstava koje je za BiH odobrila Europska unija.
SNSD i vodeća bošnjačka SDA Bakira Izetbegovića mjesecima osporavaju ispunjavanje obveza koje bi BiH omogućilo pristup fondu EU namijenjenom zemljama zapadnog Balkana.
U slučaju da do kraja rujna BiH ne pošalje Popis reformi 100 milijuna eura će se rasporediti ostalim zemljama iz regije.
Povjerenica Kos je tijekom svog obraćanja parlamentarcima istaknula da europski građani, u čemu prednjače stanovnici Hrvatske, Slovenije i Austrije, najsnažnije podupiru proširenje EU, uključujući članstvo BiH. Dodala je kako bi to trebao biti motiv političarima da ubrzaju reforme. Pozvala je da se taj proces deblokira do kraja godine upozoravajući da je za BiH presudno uhvatiti aktualni val proširenja.
Da bi BiH formalno započela pregovore s EU potrebno je donijeti dva zakona o pravosuđu, te izabrati glavnog pregovarača nakon čega bi se organizirala međuvladina konferencija.
Kritizirala je i vlasti Republike Srpske zbog, kako je rekla, neustavnih poteza, te je pozvala srpske predstavnike da zajednički u državnim institucijama rješavaju svoje probleme.
Kos je simbolički obećala da će se, kada BiH postane punopravna članica Europske unije, popeti na planinu Maglić, najviši vrh u zemlji, kao simbol prepreka koje su zajedno prevladane na putu prema EU.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas