Užas u Srbiji: Pronađeno tijelo žene na ulici, sumnja se na ubojstvo

Prema neslužbenim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o ubojstvu, a tijelo je pronađeno na ulici pored automobila, javlja N1 Srbija.
Oglas
Niška policija potvrdila je da je jutros na području gradske općine Palilula u Srbiji, u Ulici Babičkih odreda, pronađeno tijelo ženske osobe.
Policijski očevid je u tijeku, a obaviješteno je i Više javno tužiteljstvo u Nišu.
Prema neslužbenim informacija, sumnja se na ubojstvo te da je u ženu pucano dok je skretala automobilom.
Iz niške policije kažu da je policija na terenu i da se provode sve radnje radi rasvjetljavanja ovog događaja.
Mediji su objavili da je žrtva poznavala ubojicu, javlja N1 Srbija.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas