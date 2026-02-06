Užas u Srbiji: Pronađeno tijelo žene na ulici, sumnja se na ubojstvo

N1 / Ilustracija

Prema neslužbenim informacijama, pretpostavlja se da je riječ o ubojstvu, a tijelo je pronađeno na ulici pored automobila, javlja N1 Srbija.

Niška policija potvrdila je da je jutros na području gradske općine Palilula u Srbiji, u Ulici Babičkih odreda, pronađeno tijelo ženske osobe.

Policijski očevid je u tijeku, a obaviješteno je i Više javno tužiteljstvo u Nišu.

Prema neslužbenim informacija, sumnja se na ubojstvo te da je u ženu pucano dok je skretala automobilom.

Iz niške policije kažu da je policija na terenu i da se provode sve radnje radi rasvjetljavanja ovog događaja.

Mediji su objavili da je žrtva poznavala ubojicu, javlja N1 Srbija.