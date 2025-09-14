VIDEO / "Kao veliki menadžer, a zapravo ćaci": Tepić objavila snimku Lučića na prosvjedu protiv blokada

Direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, koji je zajedno s direktorom United Groupa Stenom Milerom razgovarao o smjeni direktorice United Medije Aleksandre Subotić, jučer je snimljen u koloni pristaša SNS-a na Voždovcu.
Lučić je bio na "skupu protiv blokada", kojem je nazočio i sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i ministar financija Siniša Mali, predsjednica Skupštine Ana Brnabić, ministar Ivica Dačić i premijer Đuro Macut.
Iako nije zabilježen u njihovom društvu, snimljen je u trenutku dok je kolona pristaša režima prolazila pokraj Fakulteta organizacijskih znanosti. Lučić se pritom smješkao dok je mnoštvo oko njega skandiralo "Aco, Srbine", a kada je shvatio da ga netko snima mobitelom, samo je ponavljao "Ne, ne, ne, ne...", prenosi Nova.rs.
Snimku Lučića na SNS-ovu skupu podijelila je na platformi X i zastupnica Marinika Tepić.
"Evo i Vladimira Lučića, generalnog direktora Telekoma i glavne Vučićeve batine za medije! Čovjeka koji je sada najpoznatiji po snimci razgovora s novim direktorom United Grupe Stanom Millerom o smjeni Aleksandre Subotić s N1 i Nove S - kao "obećanje" Vučiću. Kao veliki menadžer, a zapravo ćaci", napisala je Tepić.
Pa tu je i Vladimir Lučić, generalni Telekoma i glavna Vučićeva batina za medije!— Marinika Tepić (@MarinikaTepic) September 14, 2025
Čikica koji je sada najpoznatiji po snimku razgovora sa novim direktorom UG Stenom Milerom o smeni Aleksandre Subotić sa N1 i Nova S - kao “obećanje” Vučiću.
Kao veliki menadžer, a u stvari ćaci! pic.twitter.com/U46yNfAMSc
Lučić je proteklih dana bio u središtu srpske i strane javnosti zbog audio snimke razgovora sa Stanom Millerom.
Na snimci koju je objavio Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) čuje se kako su Lučić i Miller dogovarali smjenu Aleksandre Subotić, direktorice United Medije pod čijim okriljem djeluju N1, Nova S, Danas i Radar.
U razgovoru je Lučić rekao Milleru da je predsjednik Srbije zatražio smjenu Subotić te objasnio da se prije smjene mora oslabiti kompanija kojom ona upravlja.
Također je dodao da je Aleksandar Vučić već razgovarao o toj smjeni s Nikosom Stathopoulosom, predsjednikom BC Partnersa, investicijskog fonda koji je većinski vlasnik United Grupe.
Kako piše Nova.rs, Lučić i Vučić su dugogodišnji bliski saveznici, a direktor Telekoma Srbija redovito ističe podršku predsjedniku i njegovim potezima. Tako je prije otprilike godinu dana, govoreći o Vučićevim diplomatskim naporima, izjavio da se "Vučić bori kao lav".
Njihovu bliskost pokazao je i nedavni događaj, prilikom posjete selima pogođenima požarom, Vučić je uživo pred kamerama nazvao Lučića i naredio mu da dio sredstava usmjeri u pogođene općine.
"Dio novca radije dajte sirotinji (...) Jesi li me razumio? To je moja molba. Ostavite sirotinji telefone", rekao mu je Vučić.
Odgovarajući na pitanja KRIK-a, Lučić je, prema pisanju Nove.rs, ipak opisao svoj odnos s Vučićem kao "strogo profesionalan i institucionalan".
