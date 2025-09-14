VIDEO / "Kao veliki menadžer, a zapravo ćaci": Tepić objavila snimku Lučića na prosvjedu protiv blokada

Iako nije zabilježen u njihovom društvu, snimljen je u trenutku dok je kolona pristaša režima prolazila pokraj Fakulteta organizacijskih znanosti. Lučić se pritom smješkao dok je mnoštvo oko njega skandiralo "Aco, Srbine", a kada je shvatio da ga netko snima mobitelom, samo je ponavljao "Ne, ne, ne, ne...", prenosi Nova.rs.