VIDEO / Kaos s dronovima u Budvi. Hrvatski izvođači: Netko nam ih je namjerno oborio

Odmah nakon incidenta kontaktirali su američkog proizvođača dronova, tvrtku VERGE AERO, čiji su inženjeri analizirali zapise s računala. "Utvrdili su da su se dronovi, uslijed ometanja signala, počeli vraćati na mjesto polijetanja (tako su programirani), pri čemu su se sudarali s dronovima koji su još bili u fazi uzlijetanja", pojašnjavaju iz Mirnovca. U kaosu koji je nastao oštećeno je više od 200 dronova, a show je prekinut.