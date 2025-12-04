FOTO / Selo o kojem bruji Crna Gora: Vjerska sekta, izolirana zajednica stranaca ili "duhovna djeca"

U samom naselju, koje je ovih dana bilo u središtu pozornosti crnogorske javnosti nakon što je zastupnik Socijaldemokrata i dužnosnik Europskog saveza Branislav Nenezić u parlamentu i na društvenoj mreži X objavio da je riječ o „izoliranoj zajednici“ stranih državljana kojima bi se, po njemu, trebale pozabaviti policija i sigurnosne službe, u hladno, maglovito jutro kada su „Vijesti“ bile na terenu nije bilo nikoga od žitelja izvan kuća s kim bi se moglo razgovarati.