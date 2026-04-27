VIDEO / Kaos u Grudama: U metežu i naguravanju županijski zastupnik ostao bez majice

Prije početka sjednice Općinskog vijeća u Grudama nastao je kaos jer se glasna prepiska ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u dvoranu. U tom metežu jedan je zastupnik ostao bez majice
Kako se može vidjeti na snimci prijenosa uživo, koju prenosi Hercegovina.info, vijećnike je iznenadila glasna prepirka koja se ubrzo pretvorila u fizičko naguravanje na ulazu u dvoranu.
U središtu događaja bio je Tomislav Bandić iz HRS-a, koji obavlja dužnost zastupnika u županijskoj skupštini, a koji je ostao bez majice prije početka sjednice.
Hercegovina. info piše da je prije sjednice došlo do komešanja između Bandića i zaštitara, pri čemu je političar izvukao deblji kraj i ostao bez majice tijekom incidenta.
Kaos na sjednici Općinskog vijeća u Grudama. pic.twitter.com/90gISWvoF3— hercegovina.info (@hercegovinainfo) April 27, 2026
Na snimci se može čuti kako Bandić tvrdi predsjedniku Općinskog vijeća Martinu Kondži da se uredno prijavio za nazočnost na sjednici, ali da mu je unatoč tome zabranjen ulazak.
Nakon smirivanja situacije, dio vijećnika izrazio je podršku Bandiću, dok je predsjednik Kondža odlučio nastaviti sa sjednicom. Takav razvoj događaja doveo je do bojkota dijela vijećnika, koji su napustili dvoranu.
Sjednica Općinskog vijeća u Grudama u trenutku pisanja i dalje traje.
