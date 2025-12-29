VIDEO / U Srbiji uklonjen Ćacilend

N1 Srbija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u nedjelju navečer započeti uklanjanje šatora s platoa ispred Narodne skupštine te da će na tom mjestu biti postavljeno novogodišnje selo, dok će Trg Nikole Pašića za promet biti otvoren tek nakon Nove godine.

Podijeli

Oglas

Kako je potvrdila reporterka N1 Srbije, tijekom noći uklonjeni su svi šatori koji su se nalazili na kolniku, a trenutačno se postavljaju konstrukcije novih kućica koje će biti dio najavljenog novogodišnjeg sela.

Majstori su neslužbeno potvrdili da će radovi biti završeni sutra, pa se otvorenje novogodišnjeg sela očekuje 31. prosinca. Nakon devet mjeseci, plato ispred Narodne skupštine uskoro će biti dostupan svim građanima, a pristaše SNS-a su sinoć, povodom uklanjanja šatora, organizirali „oproštajnu“ proslavu.

Unutar samog Pionirskog parka još se uvijek nalazi manji broj šatora i metalna ograda, dok je „prijavnica“ koja se nalazila kod kružnog toka premještena.