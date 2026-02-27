Više od polovice liječnika i stomatologa u jednoj BiH županiji dalo otkaz: "Ovo je naš način borbe za dostojanstvo"

Freepik/Ilustracija

Više od polovice liječnika i stomatologa u Županiji Zapadnohercegovačkoj sa sjedištem u Širokom Brijegu u petak je dalo otkaz nakon što vlasti nisu udovoljile njihovim zahtjevima za povećanjem plaća.

Otkaze je dalo 53-oje liječnika što prijeti izazvati zdravstveni kolaps u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Sindikat doktora medicine i stomatologije objasnio je kako se radi o teškoj, ali nužnoj odluci.

Predsjednik sindikata dr. Frano Musa naglasio je da je taj potez egzistencijalna i profesionalna odluka koja odražava dugotrajno nezadovoljstvo zdravstvenih radnika zbog uvjeta rada.

"Mi nismo političari, ovo je naš način borbe za dostojanstvo i kvalitetu zdravstvene skrbi", rekao je Musa u izjavi za medije.

Istaknuo je kako su pregovori sa županijskom vladom propali, a sindikat je čak smanjio početne zahtjeve odustajući od povećanja plaća za 50 posto.

Predložili su povećanje od 30 posto kroz koeficijent i satnicu.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) ponudila je međutim 25% povećanje satnice odmah, uz dodatnih 8% od 2027. godine. Druga ponuda je bila povećanje satnice od 27 posto uz kraći kolektivni ugovor.

Međutim, sindikat doktora medicine i stomatologije odbio je ovu ponudu, smatrajući da nije dovoljna za izlazak sa posljednjeg mjesta po visini plaća u Federaciji BiH.

Unatoč odluci o kolektivnom otkazu 53-oje liječnika i stomatologa, sindikat je ostavio prostor za dogovor u preostalom otkaznom roku koji traje do 15 dana.