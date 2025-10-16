Vladica Tintor i još dvojica imenovani su za nove direktore TV Nove i Sportkluba

N1 Srbija izvijestio je da su Vladica Tintor, Timothy Lincoln Pennington i Guibert Marie C. Schroyen jučer upisani kao direktori kompanija United Media Production, United Cloud i Direct Media, uz već postojeće direktore. U okviru kompanije United Media Production posluju TV Nova i Sport Klub.
Oglas
U rješenju APR-a navodi se da svi zakonski zastupnici mogu predstavljati društvo samo uz potpis jednog od novih direktora.
Vladica Tintor bio je direktor RATEL-a, a nedavno je imenovan direktorom United Grupe RS d.o.o. Tintor je funkciju u United Grupi RS d.o.o. preuzeo 20. kolovoza, nakon što je nenajavljeno, u pratnji policije i odvjetnika, došao u prostorije kompanije.
Provladini srpski mediji objavili su u ponedjeljak, 13. listopada, vijest da su pripadnici Uprave kriminalističke policije došli u United Grupu RS d.o.o. kako bi prikupili dokumentaciju te firme. Prema navodima provladinih medija, kaznenu prijavu protiv bivšeg rukovodstva UG-a u Beogradu podnio je novi zakonski zastupnik i direktor Vladica Tintor, prenosi N1 Srbija.
Na to je reagirao manjinski vlasnik United Grupe Dragan Šolak, koji je izjavio da je ulazak “dvojice policijskih inspektora u sjedište United Grupe u Beogradu, po navodnom nalogu Višeg javnog tužiteljstva, i sinkronizirano plasiranje te informacije u režimske medije dio političke, medijske, ali i protuzakonite operacije koju su dogovorili BC Partners i novo rukovodstvo United Grupe s Aleksandrom Vučićem, čiju su suradnju nedavno potvrdili i snimke te dokumenti međunarodnih istraživačkih mreža poput OCCRP-a”.
"Ova akcija potvrđuje duboku političku i interesnu povezanost BCP-a i United Grupe s vlastima u Srbiji te pokazuje koliko su daleko spremni ići u pokušaju da opravdaju nezakonite odluke i prikriju odgovornost za urušavanje kompanije koju sam ja, sa suradnicima, godinama gradio", naveo je Šolak.
N1 Srbija podsjeća i da je uprava kompanije Adria News S.à r.l, registrirane u Luksemburgu, a koja je formalni vlasnik televizije N1, 23. rujna dobila još pet novih članova, među kojima je i glavni direktor United Grupe Stan Miller.
Nedavno je u javnost procurila snimka telefonskog razgovora upravo između Millera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića, na kojoj se čuje da su dogovarali slabljenje televizija N1 i Nova, kao i smjenu direktorice United Medije u Srbiji Aleksandre Subotić.
Odvjetnici koji surađuju s Telekomom Srbija, kompanijom koja je u internim dokumentima još 2021. planirala uništenje SBB-a, sve se češće pojavljuju u blizini čelnih ljudi iz krovne United Grupe, unutar koje posluje United Media. To je više nego zabrinjavajuće, jer je upravo državni telekomunikacijski operater glavno oružje u nastojanju državnog vrha da uguši medije koji kritički izvještavaju, među kojima su većinom oni koji posluju u okviru United Medije, pisala je Nova.rs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas