Vladica Tintor i još dvojica imenovani su za nove direktore TV Nove i Sportkluba

Odvjetnici koji surađuju s Telekomom Srbija, kompanijom koja je u internim dokumentima još 2021. planirala uništenje SBB-a, sve se češće pojavljuju u blizini čelnih ljudi iz krovne United Grupe, unutar koje posluje United Media. To je više nego zabrinjavajuće, jer je upravo državni telekomunikacijski operater glavno oružje u nastojanju državnog vrha da uguši medije koji kritički izvještavaju, među kojima su većinom oni koji posluju u okviru United Medije, pisala je Nova.rs.