kineska raketa CM-400

Vučić: Ne mora Plenković javiti NATO-u za rakete. Ja ću, a ostale nisu ni vidjeli

13. ožu. 2026. 20:15
Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije komentirao je izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da je o činjenici da je kineska raketa zrak-zemlja CM-400 postavljena na srpski zrakoplov MiG-29, što je prvi puta da netko u Europi ima takvo oružje, pisano obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

"Potrebni su nam mir i stabilnost, u svijetu u kojem više ne caruje pravda, već caruje neizvjesnost, nerijetko ludilo, nepredvidivost, sve ono što ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ne mogu podnijeti. Važno je da ujedinjeni pokažemo svoje opredjeljenje i pošaljemo poruku da hoćemo sačuvati mir i stabilnost. Osnažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam vidjeli samo jednu raketu. Ostale nisu ni vidjeli", rekao je Vučić.

Dodao je da Plenković ne mora obavijestiti NATO: 'Ja ću ih obavijestiti jer se ponosim onim što su srpske ruke zaradile. Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znat. Neću topiti srpsko oružje već osnažujem Srbiju. Ne da bismo nekoga napali, vi možete mirno spavati. Nemojte pomisliti da će Srbiju itko pokoriti', izjavio je Vučić, a prenosi tportal.

Podsjetimo, Vučić je jučer potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja, ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo strepnju da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada Hrvatske, Albanije i Kosova.

PROČITAJTE JOŠ

