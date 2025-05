Vučić progovorio o drugom redu u Moskvi

"Odbačen? Evo vidite koliko sam odbačen. Danas je predsjednik Putin imao dva bilateralna sastanka – jedan s Lulom da Silvom, predsjednikom Brazila, zemlje sa 200 milijuna stanovnika, i jedan s Egiptom, zemljom sa 110 milijuna, te s moćnom i snažnom Srbijom od 6,5 milijuna stanovnika. Eto koliko smo odbačeni. Xi Jinping je imao nekoliko bilateralnih sastanaka, a koliko sam vidio, čini mi se da se s nama najduže zadržao. Nisam želio ometati kineskog predsjednika, no on me sam zaustavio i zatražio da zajedno prošećemo do bine, do spomenika Neznanom junaku i gradovima herojima iz sovjetskog razdoblja“, rekao je Vučić novinarima tijekom obraćanja iz Moskve.