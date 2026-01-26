Vučić: Srbija je bila spremna platiti i duplo više od vrijednosti NIS-a

Dodao je kako mu je bilo jasno da "Srbiji neće prodati" ruski udio u NIS i prije nego što smo se došlo u situaciju sa američkim sankcijama. "Meni su ti razlozi jasni, nedvosmisleni, razumljivi. Da li prihvatljivi ili ne - to je već druga stvar", rekao je Vučić, naglasivši da je Srbija u "dobrim odnosima s Rusijom".