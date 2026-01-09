Žena osumnjičena da je podmetnula požar na vratima novosadske Katedrale

Pedesetdvogodišnja Novosađanka osumnjičena je da je, u četvrtak ujutru, zapalila vrata bočnog ulaza u novosadsku katoličku Katedralu.
Sumnja se da je u četvrtak, oko četiri sata ujutro, polila benzinom i zapalila bočna drvena vrata Župne crkve Imena Marijina u središtu grada, priopćio je MUP Srbije.
Vatrogasci su ugasili požar, a inspektori kriminalističke policije identificirali su osumnjičenu. U njezinu stanu pronađen je i kanister s benzinom. Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati te će, uz kaznenu prijavu, biti privedena osnovnom javnom tužitelju u Novom Sadu, piše nova.rs.
Podsjetimo, u četvrtak je došlo do paljenja bočnih vrata, a veća materijalna šteta spriječena je brzom intervencijom vatrogasaca.
„U ranim jutarnjim satima došlo je do podmetanja požara sa sjeverne strane bočnih vrata na katedrali, odnosno župnoj crkvi Imena Marijina. Ne znamo razlog zbog kojeg je požar podmetnut. Hvala Bogu, nema žrtava, osim materijalne štete koja je učinjena na vratima“, rekao je za 021.rs Attila Zsellér, župnik crkve.
Ovaj incident izazvao je niz reakcija i osuda, kako vlasti tako i oporbe. Svi su u svojim reakcijama isticali da je „Novi Sad grad tolerancije“ te da je nužno da odgovorni budu što prije kažnjeni. Oporba je optuživala vlast predvođenu Srpskom naprednom strankom da svakodnevno širi mržnju među građanima, što dovodi do ovakvih incidenata.
Crkva Imena Marijina jedan je od najprepoznatljivijih simbola Novog Sada, a izgrađena je krajem 19. stoljeća.
