Klubovi iz Premier lige
Sprema se jedan od najvećih Dinamovih transfera? Tri velikana zainteresirana za Belju
Manchester United, Tottenham i Everton prate napadača zagrebačkog Dinama Diona Belju, a sva tri premierligaška kluba u zimskom prijelaznom roku vide potencijalnu priliku za dovođenje hrvatskog napadača koji se nalazi u izvrsnoj formi.
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Dion Drena Beljo (24) privukao je pozornost engleskih klubova nakon izvanrednog golgeterskog niza, a svojim se nastupima u Hrvatskoj našao na radaru nekoliko prvoligaških momčadi, doznaje TEAMtalk.
Napadač visok 196 centimetara postigao je 12 pogodaka u posljednjih 14 utakmica, uključujući deset u sedam prvenstvenih nastupa za Dinamo Zagreb, a zabio je i za hrvatsku reprezentaciju.
Prema našim informacijama, Manchester United, Tottenham i Everton nedavno su pratili Belju te nastavljaju procjenjivati njegov napredak. Siječanj se pritom nameće kao moguća prilika za tri premierligaška kluba da razmotre njegovo dovođenje.
Belju prati i Brentford, a interes se proširio i izvan Engleske. Zanimanje su pokazali i City Football Group te BlueCo, vlasnička grupacija Chelseaja. S Beljom se povezuju i Newcastle United te Leeds United, koje je hrvatski napadač ranije spominjao među svojim omiljenim premierligaškim klubovima.
To daje dodatnu zanimljivost interesu za hrvatskog napadača, iako se Manchester United, Tottenham i Everton zasad izdvajaju kao klubovi na koje treba obratiti pozornost uoči siječanjskog prijelaznog roka.
Manchester United, Tottenham i Everton razmatraju dovođenje hrvatskog napadača
Zasad je interes za Belju još uvijek u fazi praćenja i procjene, a klubovi nastavljaju prikupljati informacije o napadaču čiji su ga nastupi učinili jednim od najzapaženijih u europskom nogometu. Njegove nedavne brojke teško je zanemariti.
Dvanaest pogodaka u 14 utakmica, uključujući deset u samo sedam prvenstvenih nastupa, potvrđuju njegovu trenutačnu formu. Istodobno, 38 pogodaka u 48 nastupa prošle sezone pokazuje da njegovi uspjesi nisu tek rezultat kratkotrajnog golgeterskog naleta.
Beljo je trenutačno usredotočen na održavanje dobre forme u Dinamu, no njegovi golgeterski učinci osigurali su mu pozornost nekih od najvećih engleskih klubova. Manchester United otvoren je za dovođenje novog napadača koji bi konkurirao igračima poput Benjamina Šeška i Matheusa Cunhe, dok je budućnost Joshue Zirkzeeja na Old Traffordu i dalje neizvjesna.
Tottenhamova potreba za novim napadačem dodatno je porasla nakon što je Richarlison izostavljen iz momčadi Roberta De Zerbija, zbog čega su Dominic Solanke i Omar Marmoush ostali glavne napadačke opcije.
S druge strane, Everton je vjerojatno klub kojem je novi napadač najpotrebniji. Katastrofalan završetak ljetnog prijelaznog roka doveo je do toga da David Moyes na raspolaganju ima samo jednog klasičnog napadača, Thierna Barryja, nakon što je klub prodao Beta Fiorentini, ali nije uspio dovesti zamjenu. Beljo će stoga biti jedan od igrača koje valja pozorno pratiti u siječnju, dok sva tri premierligaška kluba nastoje dovesti važna pojačanja u napadu.
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