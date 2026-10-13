Sprema se jedan od najvećih Dinamovih transfera? Tri velikana zainteresirana za Belju

S druge strane, Everton je vjerojatno klub kojem je novi napadač najpotrebniji. Katastrofalan završetak ljetnog prijelaznog roka doveo je do toga da David Moyes na raspolaganju ima samo jednog klasičnog napadača, Thierna Barryja, nakon što je klub prodao Beta Fiorentini, ali nije uspio dovesti zamjenu. Beljo će stoga biti jedan od igrača koje valja pozorno pratiti u siječnju, dok sva tri premierligaška kluba nastoje dovesti važna pojačanja u napadu.