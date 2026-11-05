Legenda HNL-a nakon napada: "Mogao me ubiti. Imam problema s duševnim bolima i panikom, ne osjećam se sigurno"

"S takvim čovjekom više ne želim imati nikakve veze. Da netko izgubi takvu kontrolu, odjednom, ničin izazvan, da ga okrene do te mjere da nekog fizički napadne. Znači, takva osoba nije sigurna za okolinu, društvo. S takvim čovjekom ne znaš što će napraviti. Takva osoba može ubiti drugog čovjeka kad ga okrene, kad mu se zamrači. Što da u Hrvatskoj ljudi kao u Americi imaju pištolje, pa ovaj bi me ubio, u tom momentu bi mu se zamračilo i ubio bi me, bez ikakvog razloga, bez ičeg", ispričao je za Net.hr Karić.