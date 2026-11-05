tražit će policijsku zaštitu
Legenda HNL-a nakon napada: "Mogao me ubiti. Imam problema s duševnim bolima i panikom, ne osjećam se sigurno"
Bivši nogometaš i trener Marsonije Veldin Karić prvi je put javno ispričao detalje napada koji se dogodio nakon utakmice njegova kluba protiv Croatije Đakovo u 3. NL Istok. Ispričao je kako ga je fizički ga napao otac jednog od juniora, nezadovoljan minutažom svojeg sina. Karić je nakon incidenta završio u bolnici, a osumnjičeni muškarac priveden je policiji.
U razgovoru za Net.hr Karić je otkrio da su mu fizičke ozljede sanirane, ali da se i dalje nosi s psihičkim posljedicama napada: "Imam problema s duševnim bolima i panikom", rekao je i dodao da osjeća strah za sebe i članove obitelji, zbog čega namjerava zatražiti policijsku zaštitu.
"Napad je bio mučki i potpuno neočekivan. S tim čovjekom sam samo tri dana prije mirno pio kavu i ništa nije upućivalo na to da bi me mogao napasti. Ne mogu vjerovati da se takve stvari događaju u sportu”, ispričao je Karić.
Napad nakon razgovora o minutaži
Prema njegovu iskazu, napadač je Dario Jurević, otac jednog od juniora Marsonije kojeg je Karić priključio seniorskoj momčadi. Trener objašnjava da je u prvu ekipu postupno uvodio nekoliko mladih igrača kako bi stjecali iskustvo uz starije suigrače.
Nakon poraza Marsonije od Croatije Đakovo rezultatom 3:0, Karić je razgovarao s igračima u svlačionici, a potom ga je ispred nje dočekao Jurević. Želio je znati zašto njegov sin nije igrao i kada će dobiti priliku.
Karić tvrdi da je razgovor u početku bio miran te da nije bilo nikakvog sukoba. U jednom trenutku okrenuo se nakon što je čuo da je nešto ispalo fizioterapeutkinji suparničke momčadi. Tada ga je, kako navodi, Jurević udario šakom u lice.
"Reagirao sam kako bih izbjegao udarac, ali me zakačio po usnici i vrhu nosa. Pukla mi je kapilara u nosu, a prilikom pada udario sam glavom o beton. Mogao sam puno teže nastradati", ispričao je Karić.
Dodao je da je nakon pada vidio kako napadač bježi, a u pomoć su mu priskočili igrači. Pozvana je hitna pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu, dok je policija privela osumnjičenog.
"Strahujem da bi se mogao osvetiti mojoj obitelji"
Karić navodi da je nakon udarca imao simptome blagog potresa mozga, a mučnine, glavobolje i vrtoglavice trajale su mu oko tjedan dana. Sada, kaže, slijedi pravna borba te očekuje da nadležne službe slučaj odgovarajuće procesuiraju.
Tvrdi i da ovo nije prvi incident u kojem je Jurević sudjelovao. Prema njegovim riječima, u listopadu 2024. godine, nakon utakmice Marsonije i Jadrana iz Luke Ploče, tadašnji klupski dužnosnik fizički je napao glavnog suca u službenim prostorijama kluba, zbog čega je dobio uvjetnu kaznu.
"S takvim čovjekom više ne želim imati nikakve veze. Da netko izgubi takvu kontrolu, odjednom, ničin izazvan, da ga okrene do te mjere da nekog fizički napadne. Znači, takva osoba nije sigurna za okolinu, društvo. S takvim čovjekom ne znaš što će napraviti. Takva osoba može ubiti drugog čovjeka kad ga okrene, kad mu se zamrači. Što da u Hrvatskoj ljudi kao u Americi imaju pištolje, pa ovaj bi me ubio, u tom momentu bi mu se zamračilo i ubio bi me, bez ikakvog razloga, bez ičeg", ispričao je za Net.hr Karić.
"Roditelji nisu treneri i ne mogu oni određivati koliko će njihova djeca igrati. Ovakvim ponašanjem najviše je naštetio vlastitom sinu", poručio je Karić.
Posebno ga, ističe, zabrinjava mogućnost da bi se napad mogao nastaviti prijetnjama ili osvetom. Zbog toga razmatra traženje policijske zaštite za sebe i obitelj koja živi u Slavonskom Brodu.
Podršku mu pružili Dinamo i Marsonia
Nakon napada Kariću su se javili brojni prijatelji, bivši klubovi i sportski djelatnici. Podršku mu je pružio i Dinamo, čiji su ga predstavnici kontaktirali i ponudili pomoć. Napad je osudio i Hrvatski nogometni savez.
Istaknuo je i da je uz njega stala Marsonia, čiji mu je predsjednik Nikola Mostarkić pružio podršku. Klub je, prema Karićevim riječima, u međuvremenu prekinuo suradnju s Jurevićem, koji je bio vanjski suradnik.
"Veliko hvala svima koji su mi se javili i pružili podršku. Nisam očekivao da ću nakon svega dobiti toliko poruka", zaključio je bivši nogometaš, koji je tijekom karijere nastupao za Željezničar, Marsoniju, Torino, Lugano, Varteks, Dinamo i Inter iz Zaprešića.
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