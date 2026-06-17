mundijal za bogate?
Koliko navijači troše na SP-u? "Suludo. U početku sam mislio da je to pljačka, ali..."
Za mnoge navijače odlazak na Svjetsko prvenstvo je prilika koja se pruža jednom u životu. No kada se zbroje ulaznice, letovi, smještaj, prijevoz do stadiona i hrana ili piće na tribinama, račun može dosegnuti vrtoglave iznose.
Navijači iz zemalja domaćina turnira – SAD-a, Kanade i Meksika – otkrili su koliko ih košta praćenje utakmica na ovogodišnjem prvenstvu.
Norvežanin potrošio oko 4.000 dolara za jednu utakmicu
Morten Oftedal iz Atlante ozbiljno je shvatio izraz "prilika jednom u životu". Nakon što se Norveška prvi put nakon 28 godina plasirala na Svjetsko prvenstvo, želio je omogućiti svom 82-godišnjem ocu da vidi reprezentaciju na najvećoj nogometnoj pozornici.
"Cijeli život sam veliki nogometni navijač, a za to najviše mogu zahvaliti ocu. Nisam mogao reći: čekajmo sljedeći put ili neko drugo mjesto", rekao je.
No cijena putovanja bila je sve samo ne mala. Za tri ulaznice za utakmicu Norveške i Iraka u Massachusettsu platio je po 380 dolara. Povratni letovi iz Atlante do Bostona stajali su ga 180.000 milja iz programa vjernosti, hotel za dvije noći više od 1.100 dolara, a prijevoz do stadiona dodatnih 80 dolara po osobi.
Ukupno je za sebe, oca i suprugu potrošio oko 4.000 dolara u novcu i bodovima, piše BBC. "To je suludo. Čini mi se da je ovo prvenstvo više napravljeno za korporacije nego za obične navijače", rekao je.
Ulaznice od 1.200 dolara i putovanja za pamćenje
Mnogi navijači s kojima je razgovarala BBC-jeva ekipa potrošili su nekoliko tisuća dolara, ali tvrde da su uspomene vrijedne cijene.
Britanac Iain Bagwell, koji živi u Atlanti, kupio je dvije ulaznice za utakmicu Engleske i Hrvatske u Dallasu. Svaka ga je stajala oko 1.200 dolara.
"U početku sam mislio da je to pljačka, ali s obzirom na razvoj situacije i način na koji je FIFA organizirala prodaju, možda i nije bio loš posao", rekao je.
Sa sinom će do Dallasa putovati automobilom i kampirati kako bi smanjili troškove, a nakon utakmice planiraju otići u Kansas City gledati dvoboj Tunisa i Nizozemske.
Za Meksikance jedna ulaznica vrijedi nekoliko mjesečnih plaća
Dok su mnogi navijači iz bogatijih zemalja spremni izdvojiti velike iznose, za dio domaćih navijača u Meksiku cijene su gotovo nedostižne.
Ulaznice za utakmicu otvaranja na legendarnom stadionu Azteca bile su iznad mogućnosti mnogih građana, u zemlji gdje značajan dio stanovništva živi u siromaštvu.
Neki navijači platili su oko 1.500 dolara, a pojedine ulaznice dosezale su i 4.000 dolara.
Aaron Vieyra iz navijačke skupine Furia Azteca kupio je dvije ulaznice po 30.000 pezosa (oko 1.750 dolara). "Jedna ulaznica vrijedila je gotovo tri mjesečne najamnine za mnoge ljude u Mexico Cityju", rekao je.
Ipak, nakon utakmice priznao je da je iskustvo bilo posebno. "Bilo je vrijedno, ali jedva. Da sam morao platiti i letove i hotel, nikada ne bih dao toliko novca za ulaznicu", poručio je.
Pivo na stadionu i dodatni troškovi
Ni troškovi unutar stadiona nisu zanemarivi.
Na stadionu New York/New Jersey, gdje će se igrati finale, pivo od 0,47 litara stoji oko 16 dolara, dok voda košta oko 5 dolara.
Situacija je povoljnija u Atlanti, gdje manje pivo stoji 5, a veće 9 dolara, dok se voda prodaje za oko 3 dolara.
Dodatni problem je i prijevoz. Vlak iz New Yorka do stadiona za vrijeme utakmice Svjetskog prvenstva košta 98 dolara, dok je njegova uobičajena cijena samo 12,90 dolara.
Lokalne vlasti pokušavaju ublažiti troškove za obične navijače. U New Yorku je osigurano 1.000 ulaznica po cijeni od 50 dolara za lokalne stanovnike putem lutrije, dok su u Dallasu organizirani besplatni prijevozi do stadiona.
Unatoč visokim cijenama, većina navijača kaže da se odlazak na Svjetsko prvenstvo isplati.
"Na kraju ostaju uspomene s ocem. Briga oko novca nakon nekog vremena nestane", zaključio je Oftedal.
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