Koliko navijači troše na SP-u? "Suludo. U početku sam mislio da je to pljačka, ali..."

No cijena putovanja bila je sve samo ne mala. Za tri ulaznice za utakmicu Norveške i Iraka u Massachusettsu platio je po 380 dolara. Povratni letovi iz Atlante do Bostona stajali su ga 180.000 milja iz programa vjernosti, hotel za dvije noći više od 1.100 dolara, a prijevoz do stadiona dodatnih 80 dolara po osobi.