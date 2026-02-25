Akrap: Europa mora ojačati obranu ili postaje objekt, ne više subjekt

Stručnjak za sigurnost Gordan Akrap u Novom danu s Tihomirom Ladišićem je komentirao Trumpov govor o stanju nacije, ali i situaciju u svijetu.
Oglas
"Ja ovo što se događa u zadnjih godinu i pol dana, za vrijeme Trumpa, ali i zadnjih 10 godina gledam pozitivno za Europu. Vrijeme oslanjanja na jeftine ruske energente i rusko i kinesko tržište uz istovremenu prijetnju Amerikom je iza nas.
Europa mora ojačati svoje obrambene sposobnosti ili će postati objekt, a ne subjekt međunarodnih odnosa", kaže Akrap i dodaje da je NATO danas politički jači i snažniji nego za vrijeme Hladnog rata.
"Europa mora shvatiti..."
Akrap je odgovorio i zašto Trump ne uspijeva zaustaviti rat u Ukrajini koji je sad već ušao u petu godinu.
"Za vrijeme izbora se svašta govori. Ne možete zaustaviti Rusiju u jednom danu. Već u 11 mjesecu 2022. kada je Ukrajina napravila protuudar, znalo se da taj rat neće dobro proći po Rusiju", kaže Akrap i ponavlja:
"Europa mora shvatiti da je pitanje njene sigurnosti i obrane jedno od ključnih pitanja kako bi osigurala siguran i stabilan život cijelog stanovništva Europske unije, a to se ne može bez obrambenih sposobnosti", smatra Akrap.
Odgovorio je i na pitanja kako bi i kada mogao završiti rat u Ukrajini.
"Ima pozitivnih rezultata jer je ipak došlo do razmjene zarobljenika. Sada ne možemo očekivati bitna napredovanja ni Rusa ni Ukrajinaca, ali ako Europa ispuni zahtjeve i kupovnu moć Ukrajine i proda im onoliko zrakoplova s raketama dugog dometa kojima će imati mogućnost pariranja ruskim raketama, tada bi se situacija na fronti mogla bitno promijeniti u korist Ukrajine", kaže Akrap.
Što će biti s Iranom?
Akrap se na kraju osvrnuo i na situaciju u Iranu i američke prijetnje ratom.
"Prvi ključni uvjet koji Trump traži je da se Iran u potpunosti odrekne razvoja vojnog nuklearnog programa. Pitanje je hoće li Iran na to pristati. Nije nemoguće da oni odbiju sve uvjete", rekao je Akrap i dodao:
"Nije nemoguće ni zamisliti situaciju da će ciljanim udarima biti uništen iranski represivan sustav", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas