Akrap: Europa mora ojačati obranu ili postaje objekt, ne više subjekt

"Ima pozitivnih rezultata jer je ipak došlo do razmjene zarobljenika. Sada ne možemo očekivati bitna napredovanja ni Rusa ni Ukrajinaca, ali ako Europa ispuni zahtjeve i kupovnu moć Ukrajine i proda im onoliko zrakoplova s raketama dugog dometa kojima će imati mogućnost pariranja ruskim raketama, tada bi se situacija na fronti mogla bitno promijeniti u korist Ukrajine", kaže Akrap.