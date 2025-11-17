Albanija na korak bliže EU-u: Otvoreni pregovori u posljednjem klasteru

Albanija je u ponedjeljak otvorila pregovore u posljednjem od ukupno šest pregovaračkih klastera, koji pokriva poljoprivredu, kohezijsku politiku i proračun i sada joj preostaje zatvaranje poglavlja.
“Albanija je pokazala da je posvećena na europskom putu, da ima jasnu političku opredijeljenost, posebice je pohvaljena zato što je sto posto usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a”, izjavila je hrvatska državna tajnica u ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko Zgombić.
Albanija je zemlja koja najbrže napreduje u pristupnim pregovorima. U 13 mjeseci otvorila je svih šest pregovaračkih klastera. Prema novoj metodologiji pristupnih pregovora, 35 pregovaračkih poglavlja podijeljeno je u šest tematskih cjelina, šest klastera. Tako se više ne otvaraju pregovori u pojedinačnim poglavljima, nego u klasterima, što nije slučaj kod zatvaranje, gdje se i dalje zatvara svako pojedinačno poglavlje zasebno.
Nakon otvaranja svih pregovaračkih klastera, sljedeći je korak ispunjavanje privremenih mjerila u temeljenom klasteru, koji pokriva pravosuđe i unutarnje poslove, što je uvjet za zatvaranje ostalih pregovaračkih poglavlja. Albanska vlada postavila je cilj dovršiti pristupne pregovore do kraja 2027. godine.
“Albanija je najbolji primjer transformativne moći proširenja. Ona je inspiracija za mnoge zemlje zapadnog Balkana”, rekla je povjerenica za proširenje Marta Kos.
