Albanija na korak bliže EU-u: Otvoreni pregovori u posljednjem klasteru

Albanija je zemlja koja najbrže napreduje u pristupnim pregovorima. U 13 mjeseci otvorila je svih šest pregovaračkih klastera. Prema novoj metodologiji pristupnih pregovora, 35 pregovaračkih poglavlja podijeljeno je u šest tematskih cjelina, šest klastera. Tako se više ne otvaraju pregovori u pojedinačnim poglavljima, nego u klasterima, što nije slučaj kod zatvaranje, gdje se i dalje zatvara svako pojedinačno poglavlje zasebno.