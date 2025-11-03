Oglas

plan i perspektive proširenja

Sve je spremno za povijesni EU summit

author
N1 Info
|
03. stu. 2025. 17:16
EUROPSKA KOMISIJA
Unsplash/Ilustracija

Bezpresedanski summit, koji se održava u utorak, 4. studenog u Bruxellesu, označit će odlučujući trenutak za politiku proširenja EU u srcu Europe, dok se politički teškaši kontinenta okupljaju kako bi raspravljali o proširenju bloka od 27 članica prema istoku i jugoistoku.

Oglas

Predsjednik Europskog vijeća António Costa potvrdio je svoje sudjelovanje, pridružujući se skupu čelnika koji će definirati budućnost europskog proširenja.

Summit će okupiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, njegove kolege iz Moldavije i Srbije - Maiu Sandu i Aleksandra Vučića - te tri premijera koji predstavljaju Zapadni Balkan: Edija Ramu iz Albanije, Milojka Spajića iz Crne Gore i Hristijana Mickoskog iz Sjeverne Makedonije, kao i europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos.

Perspektiva zemalja kandidatkinja o vlastitom putu

Summit će pružiti prvu platformu te vrste za čelnike zemalja kandidatkinja da izraze vlastite perspektive o putu proširenja, od odlučnosti Ukrajine i Moldavije usred rata u Ukrajini do desetljeća dugog čekanja Zapadnog Balkana na članstvo, pri čemu će svaki čelnik donijeti vlastite uvide o tome kako se proširenje doživljava iz gledišta njihove nacije i što će donijeti put koji je pred nama.

Proces proširenja nije apstraktna stvar i put utječe na milijune Europljana, zbog čega će čelnici kroz svoje perspektive u raspravu unijeti i nade i snove svojih nacija te glasove svojih naroda.

Koji su izazovi s kojima se suočavaju sudionici summita?

Nakon sveopćeg rata Rusije u Ukrajini i suočavanja s brzim geopolitičkim promjenama, Bruxelles je unio novi momentum u rasprave o proširenju, smatrajući proces ključnim za sigurnost, ekonomsku snagu i demokratske vrijednosti Europe.

Ipak, za svaku kandidatkinju za EU, put je donio različite izazove: Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo samo četiri dana nakon pune ruske invazije u veljači 2022. i postigla status kandidata u neviđena četiri mjeseca, dok se zemlja i dalje suočava s izazovom provođenja reformi EU-a dok se istovremeno brani od agresije Moskve.

Moldavija je slijedila primjer Ukrajine, podnijevši zahtjev tjedan dana kasnije, u ožujku 2022., i istovremeno dobivši status kandidata. Europska komisija očekuje da će Moldavija završiti pregovore do 2027., krećući se "možda i dvostruko brže" od tipičnih kandidata.

Predsjednica Maia Sandu zalagala se za put svoje zemlje u EU unatoč ruskom hibridnom uplitanju, uključujući pokušaje manipuliranja nedavnim izborima i ustavnim referendumima.

Što će biti sa Srbijom?

Srbija pregovara od 2014. nakon što je podnijela zahtjev 2009., ali se suočila s padom javne podrške s preko 70% početkom 2000-ih na oko 40% danas. Međutim, i Beograd i Bruxelles ponovili su da je mjesto Srbije u bloku.

Albanski premijer Edi Rama, koji je u rujnu izjavio da "prvi put u povijesti možemo slobodno birati dio kojeg carstva želimo biti... carstva prava, vrijednosti, sigurnosti i zaštite", u posljednje je vrijeme ostvario izvanredan napredak nakon što je 2009. podnio zahtjev za članstvo, a sada je jedan od vodećih kandidata i službeno cilja na pridruživanje do 2030.

Crna Gora "vodeća"

Crna Gora predvodi sve kandidate sa svih 33 otvorenih i sedam privremeno zatvorenih poglavlja od početka pregovora 2012. Vlada premijera Spajića ima za cilj završiti pregovore do 2026. i postići članstvo u EU do 2028.

Sjeverna Makedonija čekala je najdulje od svih, podnijevši zahtjev 2004., ali se potom suočila s uzastopnim preprekama zbog susjedskih sporova. Nakon što je riješila problem imena s Grčkom Prespanskim sporazumom iz 2019., Bugarska je blokirala pregovore o priznavanju svoje manjine, jezika i tumačenja zajedničke povijesti - glavna prepreka koja tek treba prevladati jer je i javna podrška pridruživanju EU oslabila.

Teme
albanija aleksandar vučić europska komisija moldavija proširenje europe unije sjeverna makedonija srbija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ