Analitičar o hibridnom ratu: Ta nakaradna logika koštala je Europu, a i nas

"Njemačka nema dokaza da Rusija stoji iza napada, imaju dokaze da su povezana određena tijela i osobe koje rade u obavještajnom sustavu. Da imaju, to bi bio akt, objava rata. Iako je svaki rat hibridni, sad je drugačije pitanje - kad su došli dronovi. Pitanje je je li ovo što se dogodilo u Leipzigu, Kopenhagenu, Francuskoj... U pitanju je stav znanosti i vojne misli - to nije rat", govori Mandić za Dnevnik Nove TV.