"Moje mišljenje je da postoje učinci prelijevanja svakog sukoba, osobito u razmjerima kojima svjedočimo posljednjih godina. Rusija dira u osinje gnijezdo i želi vidjeti kakve su reakcije. Prema mojem iskustvu, rekla bih da odgovor država koje su izložene prijetnji nije dovoljan. Možda je to moj ukrajinski stav, ali gotovo je vrijeme za retoriku. Vidimo da je Rusija spremna i, u različitim mjerama, sposobna pokazati svoju snagu, oni prijete. To nije ništa novo, ali su prešli s riječi na djela, vrijeme je da to naprave i ostali."