Gošća Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Darija Vilkova, profesorica na Institutu za međunarodne odnose u Kijevu i geostrateška analitičarka. Govorili su o ratu u Ukrajini, neformalnom EU sastanku u Kopenhagenu i najavljenom projektu europskog "zida dronova".
Oglas
Čelnici Europske unije sastat će se u srijedu u Kopenhagenu na neformalnim razgovorima o obrani i ratu Rusije i Ukrajine.
Prijedlozi na stolu uključuju takozvani "zid dronova" za poboljšanje zračne obrane EU-a, kao i kreditiranje Kijeva od ruske imovine zamrznute unutar bloka. Što o tome misli Darija Vilkova?
"Imam neka očekivanja od tog sastanka, ali trebamo pričekati djela. Riječi su možda glasne, ali nema djela... Meni je najvažnije pitanje je li Europa svjesna da outsourceanje sigurnosti više ne funkcionira."
Vilkova kaže kako Ukrajina, svojim iskustvom, može pomoći osnažiti europsku sigurnost, pogotovo kada su u pitanju dronovi.
"Iz ukrajinske perspektive, mi imamo iskustva sa svim tipovima dronova, suočavamo se s napadima koji su puno gori od onih u drugim zemljama i možemo podijeliti to iskustvo. To je najvažnije za EU i NATO. Sigurnost treba uzeti u svoje ruke", kaže Vilkova.
Dodala je kako od europskih država očekuje konkretnije poteze.
"Moje mišljenje je da postoje učinci prelijevanja svakog sukoba, osobito u razmjerima kojima svjedočimo posljednjih godina. Rusija dira u osinje gnijezdo i želi vidjeti kakve su reakcije. Prema mojem iskustvu, rekla bih da odgovor država koje su izložene prijetnji nije dovoljan. Možda je to moj ukrajinski stav, ali gotovo je vrijeme za retoriku. Vidimo da je Rusija spremna i, u različitim mjerama, sposobna pokazati svoju snagu, oni prijete. To nije ništa novo, ali su prešli s riječi na djela, vrijeme je da to naprave i ostali."
"Ovo nije bio europski rat, ali sada to je, to je očito. Očito je iz vrlo zastrašenog odgovora čelnika nekih zemalja. Dronovi će imati utjecaj na logistiku, trgovinu, ovo je ključan trenutak. Ono što Rusija čini nije glavno pitanje, to pitanje je što će Europa učiniti na ovo pokazivanje mišića."
Što se tiče najavljivane isporuke dalekometnih projektila Tomahawk Ukrajini, Vilkova je skeptična.
"Hoćemo li vidjeti Tomahawk rakete koje se ispaljuju iz Ukrajine u Rusiju? Dakako, ja bih to rado htjela vidjeti, ali nisam sigurna da će se to dogoditi."
"Ponavljam, retorika nije dovoljna, vrijeme je da prijeđemo na djela. Ako to znači obaranje zrakoplova, možda bismo to trebali činiti", kaže Vilkova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas