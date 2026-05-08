Aragči: Svaki put kad je diplomatsko rješenje na stolu, SAD poseže za nepromišljenom vojnom avanturom

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči optužio je SAD da se odlučuju za "nepromišljenu vojnu avanturu" svaki put kada je "diplomatsko rješenje na stolu".
Iranci "nikad ne bi popustili pritisku", rekao je Aragči u objavi na X, dan nakon što su se obje strane međusobno optužile za pokretanje napada u Hormuškom tjesnacu i dok su SAD pucale na još iranskih brodova.
"Je li to gruba taktika pritiska?", upitao je njegov iranski kolega. "Ili je rezultat spoilera koji je namamio predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u još jednu kaljužu?", piše BBC.
Unatoč sukobima, Trump je rekao da je primirje netaknuto. Namijenjeno je omogućiti pregovore o okončanju rata koji su SAD i Izrael pokrenuli u veljači. Očekuje se da će Iran odgovoriti na američke prijedloge u petak, prema riječima američkog državnog tajnika Marca Rubija.
"Nadam se da je to ozbiljna ponuda, stvarno se nadam", rekao je Rubio tijekom posjeta Italiji.
Iran kontrolira Hormuški tjesnac, a napada i američke saveznike u Zaljevu kao odmazdu za američke i izraelske napade. Oko 20% svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina koristi taj ključni plovni put čija je blokada dovela do naglog porasta cijena.
Početkom ovog tjedna, Trump je pokrenuo, a zatim pauzirao, američku vojnu operaciju kako bi pomogao osloboditi oko 2000 brodova koji su nasukani u tom području od veljače. SAD također održava pomorsku blokadu iranskih luka kako bi izvršio pritisak na Teheran da pristane na američke uvjete - potez koji je razljutio Teheran.
U petak je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo da su američke snage onesposobile dva nenatovarena tankera za naftu pod iranskom zastavom koji su pokušavali ući u iransku luku u Omanskom zaljevu "kršeći tekuću američku blokadu".
Američke snage ispalile su "precizno streljivo u njihove dimnjake, sprječavajući brodove koji se ne pridržavaju propisa da uđu u Iran", navodi se u izjavi. CENTCOM je rekao da američke snage sprječavaju više od 70 tankera da uđu ili izađu iz iranskih luka.
Novi američki napadi uslijedili su nakon razmjene u Hormuškom tjesnacu u četvrtak, za koju su se obje strane međusobno okrivljavale. CENCOM je optužio Iran za lansiranje projektila, dronova i malih brodova na tri njegova ratna broda, u onome što je nazvao "neizazvanim napadom".
Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo, u međuvremenu, tvrdilo je da su SAD ciljale iranski tanker za naftu i drugi brod koji se približavao Hormuškom tjesnacu te izvele "zračne napade" na nekoliko obalnih područja.
Jedan od teretnih brodova napadnutih u blizini voda Minaba zapalio se, prema Mohammadu Radmehru, dužnosniku u južnoj pokrajini Hormozgan. "Deset ozlijeđenih mornara prebačeno je u bolnicu, a lokalne skupine i timovi za potragu pokušavaju saznati sudbinu ostalih mornara", rekao je Radmehr iranskoj državnoj novinskoj agenciji Mehr.
Američki predsjednik Donald Trump objavio je preko noći za Truth Social da su SAD uništile više malih brodova, projektila i dronova, dodajući da je "iranskim napadačima nanesena velika šteta". "Baš kao što smo ih danas ponovno nokautirali, nokautirat ćemo ih puno jače i puno nasilnije u budućnosti, ako BRZO ne potpišu svoj Sporazum!"
