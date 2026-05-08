Aragči: Svaki put kad je diplomatsko rješenje na stolu, SAD poseže za nepromišljenom vojnom avanturom

Američki predsjednik Donald Trump objavio je preko noći za Truth Social da su SAD uništile više malih brodova, projektila i dronova, dodajući da je "iranskim napadačima nanesena velika šteta". "Baš kao što smo ih danas ponovno nokautirali, nokautirat ćemo ih puno jače i puno nasilnije u budućnosti, ako BRZO ne potpišu svoj Sporazum!"