Banda ukrala 40 tisuća mobitela, a razotkrila ih je jedna žrtva! "Isplativije je od prodaje droge..."

Istraga je započela nakon što je jedna od žrtvi locirala svoj ukradeni mobitel prošle godine. "Bilo je to na Badnjak. Žrtva je elektronički pratila svoj ukradeni iPhone do skladišta u blizini zračne luke Heathrow", rekao je detektiv inspektor Mark Gavin. Osiguranje je zatim pronašlo ukradeni mobitel, a s njim u kutiji još njih 894.