Bijela kuća: Trump ne želi da ljudi budu ubijeni na ulicama SAD-a

Bijela kuća u ponedjeljak je izjavila da predsjednik Donald Trump ne želi vidjeti kako ljudi stradaju ili budu ubijeni na ulicama Sjedinjenih Država, ali da neće odustati od napora da deportira "nasilne kriminalne ilegalne imigrante" iz Minnesote.
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt komentirala je ubojstvo 37-godišnjeg Alexa Prettija u subotu koje je izazvalo ogorčenje Amerikanaca. To je bila druga smrtonosna pucnjava na američkog državljanina u Minnesoti ovog mjeseca.
"Budimo jasni oko okolnosti koje su dovele do toga. Ova se tragedija dogodila kao rezultat namjernog i neprijateljskog otpora demokratskih čelnika u Minnesoti", rekla je Leavitt.
Videozapis s mjesta događaja proturječi izvještaju Trumpove administracije da su službenici Imigracijske i carinske službe (ICE) pucali u samoobrani nakon što im se Pretti približio s pištoljem. Snimka prikazuje kako Pretti drži telefon, a ne pištolj, dok ga agenti obaraju na tlo. Vidljivo je kako službenici ICE-a vade vatreno oružje blizu njegovog pojasa nekoliko trenutaka prije nego što su ga upucali. Pretti je imao dozvolu za posjedovanje oružja.
Leavitt je rekla da Trump "nikada neće odustati od svog obećanja da će deportirati nasilne kriminalce i ilegalne imigrante te ponovno učiniti Ameriku sigurnom".
Demokratski čelnici žestoko su se protivili naletu imigracijskih službenika u Minnesotu, što su okarakterizirali kao nezakonitu invaziju koja ugrožava javnu sigurnost. Masovni prosvjedi održani su i na temperaturama ispod ništice.
Leavitt je pozvala političke čelnike Minnesote da predaju ilegalne imigrante u zatvorima saveznim vlastima, zajedno sa svim ilegalnim imigrantima s aktivnim nalogom za uhićenje ili poznatom kriminalnom prošlošću radi hitne deportacije.
Rekla je da Trump želi da Kongres odmah donese zakon kojim se ukidaju politike koje neki gradovi imaju u pružanju utočišta nedokumentiranim migrantima.
