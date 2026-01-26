Bijela kuća: Trump ne želi da ljudi budu ubijeni na ulicama SAD-a

Videozapis s mjesta događaja proturječi izvještaju Trumpove administracije da su službenici Imigracijske i carinske službe (ICE) pucali u samoobrani nakon što im se Pretti približio s pištoljem. Snimka prikazuje kako Pretti drži telefon, a ne pištolj, dok ga agenti obaraju na tlo. Vidljivo je kako službenici ICE-a vade vatreno oružje blizu njegovog pojasa nekoliko trenutaka prije nego što su ga upucali. Pretti je imao dozvolu za posjedovanje oružja.