energetika kao ključna točka
Burno na konferenciji u Užgorodu: Zelenski i Fico nisu našli zajednički jezik
Tijekom napete konferencije za novinare u Užhorodu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i slovački premijer Robert Fico iznijeli su suprotna stajališta o energetskoj suradnji.
Zelenski ponavljao Trumpove zahtjeve
Ukrajinski predsjednik je više puta naglasio zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa da Europljani prestanu uvoziti ruske izvore energije kako bi podržali njegovu poziciju.
U svojim izjavama, Zelenski je ponovio pozive na dodatni pritisak na Rusiju kako bi se rat završio, optužujući Moskvu da ga nepotrebno produžuje odbijanjem ponuda za mirovne pregovore.
Na osjetljivo pitanje energetike, Zelenski je opetovano podsjećao na Trumpove komentare, rekavši da je Ukrajina spremna surađivati sa Slovačkom na osiguravanju energetske stabilnosti, ali “uz jedan uvjet: ne iz Rusije”. “Zbog rata; točka”, naglasio je.
Dodao je da će Ukrajina nastaviti odgovarati na ruske napade na njezin energetski sustav, čak i ako to može prouzročiti poremećaje u drugim zemljama – što je problematično za Slovačku, koja je već bila pogođena sličnim udarima.
I had a substantive discussion with the Prime Minister of Slovakia @RobertFicoSVK. We covered key topics — matters of principle for Ukraine and matters of principle for Slovakia.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2025
I informed about our conversation yesterday with President Trump, our work with leaders of the… pic.twitter.com/gOAgPdeEyi
O kineskoj vojnoj paradi
Zelenski je također izravno spomenuo kinesku vojnu paradu kojoj je Fico prisustvovao ranije ovoga tjedna, izrazivši zabrinutost da ona može predstavljati ne samo prošlost, nego i pesimističan pogled u budućnost.
Fico je, s druge strane, inzistirao da se, unatoč razlikama u mišljenjima između dviju zemalja, njegov fokus nalazi na razvoju bilateralnih odnosa na temelju međusobnog poštovanja.
Naglasio je da postoji “ogroman” potencijal za energetsku suradnju i mogućnost širenja određenih veza, iako dvije zemlje još uvijek imaju “prilično različita mišljenja” o toj temi.
Slovak PM Fico is holding talks with President Zelenskyy in Uzhhorod, following a brief meeting with European Council President António Costa near the border. A joint press conference will take place after the talks, Denník N reports. pic.twitter.com/3iy1Boxkau— WarTranslated (@wartranslated) September 5, 2025
"Zadaća za sve nas"
“Ovo je zadaća za sve nas – pronaći sustav koji će osigurati da svaka zemlja ima sigurnu, kvalitetnu opskrbu energijom po razumnim cijenama i da zemlje neće poduzimati mjere kojima bi štetile jedna drugoj”, rekao je.
Također je branio svoj angažman s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekavši: “Možda imamo različito viđenje toga, ali jednoga dana rat će završiti, i svi se nadamo da će to biti vrlo brzo, a tada ćemo trebati normalizirati odnose s Rusijom i jednostavno unaprijed razgovaramo o mogućnostima.”
Fico je odbacio i sugestije da je s Putinom razgovarao o kakvoj energetskoj blokadi Ukrajine, ocijenivši to “netočnim”.
Slovakia finally supports Ukraine's EU accession – Zelensky after a meeting with Fico. pic.twitter.com/He417OQmgY— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) September 5, 2025
Trumpove izjave o EU kupnji ruskih energenata
Slovački premijer osvrnuo se i na Trumpove navodne izjave o europskoj kupnji ruskih energenata, ali nije dodatno elaborirao.
U pomirljivijem tonu, Fico je poželio Ukrajini da što brže pronađe pravedno i dugoročno mirovno rješenje u ratu s Rusijom, te je podržao planove Ukrajine za ulazak u Europsku uniju, ponudivši da podijeli slovačka iskustva.
Drugi slovačko-ukrajinski ministarski sastanak očekuje se krajem listopada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare