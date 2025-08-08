Burno u Izraelu, oporba kritizira plan: "Katastrofa"

Vođa izraelske oporbe Yair Lapid nazvao je u petak odluku sigurnosnog kabineta da preuzme kontrolu nad gradom Gazom "katastrofom" koja će "dovesti do mnogih drugih katastrofa".
Na društvenoj platformi X napisao je da će planirano osvajanje najvećeg grada u Pojasu Gaze dovesti do smrti talaca kao i mnogih izraelskih vojnika.
Premijera Benjamina Netanyahua su pritisnuli njegovi krajnje desni koalicijski partneri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich bez obzira na primjedbe vojnog rukovodstva, dodao je Lapid.
Dvojica krajnje desnih ministara se zalažu za ideju potpunog zauzimanja Pojasa Gaze i protjerivanja oko dva milijuna Palestinaca koji tamo žive.
Sigurnosni kabinet je odobrio plan preuzimanja kontrole nad gradom Gazom rano u petak.
Prije početka sastanka, Netanyahu je za američki Fox News rekao da Izrael želi zauzeti cijelu priobalnu enklavu, no ne namjerava trajno okupirati područje, već ga samo želi osloboditi od islamističke organizacije Hamas i s vremenom predati drugima na upravljanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
