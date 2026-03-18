Janša angažirao privatnu tajnu službu uoči izbora? "Tako nešto nije zabilježeno u povijesti Slovenije!"

"Pregledavaju se dokazi i tvrdnje kako bi se utvrdilo je li sve istina. Mladina je objavila cijeli niz tvrdnji, kao i veoma točne činjenice o tome da je cijeli niz ljudi iz privatne izraelske kompanije Black Cube bili u Sloveniji na sastanku s Janezom Janšom, a nakon toga ostali u Sloveniji i radili tajni plan snimanja raznih aktera u zemlji, od odvjetnika, lobista, biznismena... s adresama u Beču, Londonu, Zagrebu... Sve kako bi imali snimke s dokazima o tome da su Robert Golob, njegovi ljudi, ljevica i sredina kompromitirani i koruptivni. Takve je stvari Black Cube već radio u Mađarskoj i raznim zemljama, a ponegdje su procesuirani", započeo je Milosavljević pa nastavio: