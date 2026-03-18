MARKO MILOSAVLJEVIĆ
Janša angažirao privatnu tajnu službu uoči izbora? "Tako nešto nije zabilježeno u povijesti Slovenije!"
Profesor na ljubljanskom Fakultetu društvenih znanosti, s katedre Novinarstva, Marko Milosavljević u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je aferu koja potresa Sloveniju i to par dana prije izbora
Naime, iza tajnih snimaka koje u samoj završnici predizborne kampanje uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora potresaju Sloveniju stoje, kako pišu tamošnji mediji, bivši premijer i glavni Golobov predizborni konkurent Janez Janša te izraelska privatna obavještajna tvrtka Black Cube.
"Pregledavaju se dokazi i tvrdnje kako bi se utvrdilo je li sve istina. Mladina je objavila cijeli niz tvrdnji, kao i veoma točne činjenice o tome da je cijeli niz ljudi iz privatne izraelske kompanije Black Cube bili u Sloveniji na sastanku s Janezom Janšom, a nakon toga ostali u Sloveniji i radili tajni plan snimanja raznih aktera u zemlji, od odvjetnika, lobista, biznismena... s adresama u Beču, Londonu, Zagrebu... Sve kako bi imali snimke s dokazima o tome da su Robert Golob, njegovi ljudi, ljevica i sredina kompromitirani i koruptivni. Takve je stvari Black Cube već radio u Mađarskoj i raznim zemljama, a ponegdje su procesuirani", započeo je Milosavljević pa nastavio:
"Radi se o manipulacijama sa snimkama, umjetnoj inteligenciji, montaži i postoji sumnja jesu li snimke točne. Takav slučaj u Sloveniji, da bi jedna stranka zaposlila privatnu tajnu službu, nije zabilježen i javnost je s pravom šokirana."
Kakve bi mogle biti posljedice?
"Ovisi o tome što će biti objavljeno i učinjeno kroz ovih par dana. Očekujem da će najgore stvari i tvrdnje biti objavljene u petak navečer ili možda u subotu kako mediji i ostali to ne bi mogli demantirati. Digitalne platforme omogućavaju različite oblike dezinformacija, ali čini se da su ljudi toliko šokirani ovim pristupom pa se tako nešto uvelike osuđuje. Plus, pitanje je koga su sve snimali i gdje bi se mogli zaustaviti."
Black Cube je to radio za Viktora Orbana na prethodnim izborima?
"Svakako, radi se o veoma kontroverznoj i nezakonitoj radnji."
Milosavljević kaže da Janša sve demantira.
"Vidjet ćemo što će biti jer su tvrdnje Mladine vrlo precizne. Tako da ćemo vidjeti gdje je problem. Jer, ne mogu obje strane biti u pravu. Svakako su se te snimke počele pojavljivati prije otprilike 14 dana i svaki dan bi se pojavile nove. Sve je trajalo do ponedjeljka i objave Mladine, koja je šokirala javnost. Zatim je bila debata Janše i Goloba na Pop TV-u, što je imalo najveću gledanost u ovih 35 godina. Debata je bila neugodna i u suprotnosti od svega na što smo navikli u Sloveniji."
Na kraju je Marko Milosavljević napomenuo da se zbog ove afere srozala Janšina popularnost i da po posljednjim anketama Golob ima prednost.
"No, pitanje je tko će izaći na izbore jer ova kampanja je bila prvenstveno u svrhu demotivacije, kao što se prije desetak godina trudila Cambridge Analytica kroz svoja uplitanja u razne izbore diljem svijeta."
