Cijene nafte odražavaju nesigurnost pred sastanak Putina i Trumpa

Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 66 dolara, odražavajući nesigurnost ulagača pred najavljeni sastanak američkog i ruskog predsjednika koji bi mogao odrediti odluku Washingtona o sekundarnim sankcijama kupcima ruske nafte.
Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podneva bila niža za 29 centi nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i iznosila je 66,12 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 40 centi nižoj cijeni, od 63,48 dolara.
Pred kraj tjedna pozornost tržišta zaokupio je najavljen sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina.
Trump je kupcima ruske nafte zaprijetio sankcijama, uz obrazloženje da želi pojačati pritisak na Moskvu u pregovorima o ratu u Ukrajini. U srijedu najavio je dodatne sankcije Indiji od 25 posto, istaknuvši da izravno i neizravno kupuje rusku naftu. Carine bi trebale stupiti na snagu krajem kolovoza, uz napomenu Bijele kuće da bi mogli izmijeniti odluku.
Posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff otputovao je u četvrtak Rusiju kako bi razgovarao s predsjednikom Putinom. Washington je nakon toga najavio sastanak Trumpa i Putina, možda već idući tjedan, uz upozorenje neimenovanog dužnosnika Bijele kuće da nastavljaju s pripremom sekundarnih sankcija.
Sastanak američkog i ruskog predsjednika važan je zato što bi u konačnici mogao utjecati i na sekundarne carine Indiji, ovisno o smjeru rasprave, napisali su analitičari ING-a.
Ruski udio u indijskom uvozu nafte iznosi oko 35 posto. Indija je siječnja do lipnja uvezla oko 1,75 milijuna barela ruske nafte dnevno, prema podacima koje su Reutersu dostavili neimenovani izvori.
Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njezini saveznici spremaju se pak i u rujnu na tržište plasirati znatno više nafte, istaknuvši "stabilne prognoze za svjetsko gospodarstvo i aktualne zdrave tržišne pokazatelje, koji se zrcale u niskim zalihama nafte".
Ulagači strahuju istodobno da bi val američkih carina zemljama širom svijeta mogao zakočiti gospodarsku aktivnost i potražnju za energentima.
OPEC je odvojeno objavio da je barel košarice nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 1,10 dolara, na 69,49 dolara.
