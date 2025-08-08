Cijene nafte odražavaju nesigurnost pred sastanak Putina i Trumpa

Trump je kupcima ruske nafte zaprijetio sankcijama, uz obrazloženje da želi pojačati pritisak na Moskvu u pregovorima o ratu u Ukrajini. U srijedu najavio je dodatne sankcije Indiji od 25 posto, istaknuvši da izravno i neizravno kupuje rusku naftu. Carine bi trebale stupiti na snagu krajem kolovoza, uz napomenu Bijele kuće da bi mogli izmijeniti odluku.