Članica njemačke vlade želi masovno vraćanje izbjeglica u Siriju

Članica njemačke koalicijske vlade, Kršćansko-socijalna unija (CSU), u čijoj nadležnosti je ministarstvo unutarnjih poslova, želi u 2026. dodatno postroženje migracijske politike, uključujući pojačano vraćanje izbjeglica u Siriju i Afganistan.
Smanjenje nereguliranog useljavanja i povećanje broja deportacija je jedan od prioriteta koalicijske vlade kancelara Friedricha Merza koja je u svibnju preuzela vlast.
„U 2026. moramo pokrenuti ofenzivu deportacija i to redovnim letovima i u Siriju i Afganistan“, stoji u dokumentu kojeg je zastupnički klub CSU-a pripremio za predstojeći stranački kongres.
Navodi se kako od kraja građanskog rata u Siriji „više nema razloga“ za ostanak stotina tisuća sirijskih izbjeglica u Njemačkoj koji su "potrebni svojoj domovini".
CSU ukazuje na to da je sve više onih koji u Siriju „odlaze na odmor“ i za te osobe traži „trenutno ukidanje“ boravišne dozvole u Njemačkoj.
Za one koji se budu opirali povratku treba „u najkraćem mogućem roku“ organizirati protjerivanje, piše u dokumentu.
CSU se zalaže i za restrikcije prema izbjeglicama iz Ukrajine i građanima Europske unije koji u Njemačku dolaze radi socijalnih povlastica.
„Mi ćemo se i dalje vršiti pritisak na ukrajinske vojne obveznike koji se nalaze u Njemačkoj da ispune svoju dužnost kada je u pitanju obrana Ukrajine“, kaže stranka.
Kada su u pitanju državljani EU-a koji se useljavaju u Njemačku, CSU se zalaže za to da se promjeni pravilo po kojem je dovoljno tjedno raditi samo 5,5 sati da bi steklo pravo boravka u Njemačkoj.
„Radna migracija u Njemačku se ne smije pretvoriti u migraciju siromaštva i u njemačke socijalne sustave“, rekao je šef zastupničkog kluba Unije CDU/CSU Alexander Hoffmann za dnevnik Muenchener Merkur od petka.
Savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt iz CSU-a najžešći je zagovornih strože migracijske politike.
Bolju kontrolu granica i intenzivnije protjerivanje je započela prethodna vlada na čelu sa socijaldemokratima no deportacije često ne uspijevaju zbog nesuradnje zemalja u koje se migranti deportiraju.
Vlada u Berlinu u posljednje vrijeme intenzivno pregovara sa zemalja poput Afganistana i Sirija. U prosincu je prvi put od 2011. jedan osuđeni Sirijac protjeran u zemlju porijekla.
