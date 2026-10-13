DO KRAJA GODINE
Cornell zabranio zabave u studentskim bratstvima nakon optužbi za grupno silovanje
Sveučilište Cornell zabranilo je sve zabave i društvena okupljanja u studentskim bratstvima do kraja akademske godine nakon što je slučaj navodnog grupnog silovanja studentice iz 2024. izazvao val kritika zbog načina na koji je sveučilište postupilo.
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Odluku je u utorak objavio predsjednik Sveučilišta Cornell Michael Kotlikoff, najavivši i niz drugih mjera za poboljšanje sigurnosti na kampusu. Zabrana se odnosi na sve zabave i društvena događanja u kućama bratstava koja pripadaju Međubratstvu vijeću (Interfraternity Council), a vrijedit će do kraja akademske godine 2026./2027., piše CNN.
Kotlikoff je poručio da će sveučilište primjenjivati politiku nulte tolerancije prema kršenju zabrane, što može dovesti do hitne suspenzije bratstva.
"Te će mjere omogućiti vrijeme za temeljitu reviziju života u bratstvima na Cornellu kako bi se utvrdilo može li se i na koji način on nastaviti sigurno odvijati", poručio je u pismu sveučilišnoj zajednici.
Sveučilište će, najavio je, razgovarati sa studentima i stručnjacima iz akademske zajednice o razvoju sigurnijih alternativa društvenim okupljanjima povezanima s kulturom studentskih bratstava.
Slučaj iz 2024. izazvao bijes javnosti
Odluka dolazi nakon što su se pojačale kritike na račun postupanja sveučilišta u slučaju bivše studentice koja tvrdi da je 2024. seksualno napadnuta u kući bratstva Chi Phi.
Studentica, koja je u tužbi identificirana kao Jane Doe, u rujnu je podnijela građansku tužbu u kojoj je iznijela optužbe o grupnom silovanju. Slučaj je izazvao prosvjede na sveučilištu i pozive na veću transparentnost u postupanju nadležnih.
Sveučilišna policija istraživala je prijavu, ali je lokalni okružni tužitelj tada odlučio ne pokrenuti kazneni progon. Nakon što je slučaj ponovno dospio u središte pozornosti, guvernerka savezne države New York Kathy Hochul ovog je mjeseca uklonila tužitelja iz slučaja.
Istragu je potom preuzela glavna državna odvjetnica New Yorka Letitia James, dok je sveučilište angažiralo bivšu zamjenicu američkog državnog odvjetnika Sally Yates za neovisnu procjenu vlastitog postupanja.
U istragu će se uključiti državna policija
Među najavljenim mjerama je i uključivanje policije savezne države New York u istrage kaznenih djela seksualnog nasilja na kampusu. Dosad su takve slučajeve uglavnom istraživali sveučilišni policajci, koji imaju pune policijske ovlasti, ali djeluju unutar sveučilišta.
Cornell planira zaposliti i dodatne stručnjake koji će pružati podršku osobama koje prijave seksualno nasilje te proširiti programe prevencije. Poseban naglasak bit će na edukaciji studenata o važnosti reagiranja kada primijete da je netko izložen opasnosti.
Kotlikoff je također istaknuo da se problem seksualnog nasilja ne odnosi samo na studentska bratstva. Sveučilište se, poručio je, mora suočiti i s kulturom prekomjernog konzumiranja alkohola i droga među studentima.
"Poduzet ćemo sve potrebne korake kako bismo se pozabavili okolnostima koje su dovele do iskustava Jane Doe, kao i iskustava drugih osoba koje su preživjele takvo nasilje", poručio je predsjednik sveučilišta.
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