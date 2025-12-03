"SVIMA SE SVIĐA"
Demokrati imaju kandidatkinju za predsjednicu? S Trumpom ima "iznenađujuće prijateljski odnos"
U ovo doba godine, kada se tradicionalno izražava zahvalnost, postoji jedan demokrat zbog kojeg je Bijela kuća posebno zahvalna - guvernerka Michigana Gretchen Whitmer.
Američki predsjednik Donald Trump i Whitmer, o kojoj se često govori kao o mogućoj predsjedničkoj kandidatkinji 2028., razvili su iznenađujuće produktivan i prijateljski odnos, prema riječima dvojice dužnosnika Bijele kuće i jednog Whitmerina političkog suradnika, prenosi Politico.
"Od svih demokrata, ona je ta s kojom smo proveli najviše vremena, koja nam se najčešće javlja i koja najviše želi surađivati. Među demokratima, ona je definitivno najspremnija na postizanje rezultata", rekao je pod krinkom anonimnosti jedan od dužnosnika Bijele kuće.
Bliskost s Trumpom ima i cijenu
Whitmerina odluka da surađuje s Bijelom kućom u oštrom je kontrastu s pristupom njezinih potencijalnih suparnika za izbore 2028., poput guvernera Kalifornije Gavina Newsoma i guvernera Illinoisa JB-a Pritzkera, koji Trumpa često puta opisuju kao tiranina, a njegovu administraciju kao prijetnju američkoj demokraciji.
"Kako je guvernerka Whitmer rekla, ona i predsjednik se ne slažu oko mnogo tema. I nije je strah držati ga odgovornim. No vodstvo znači pronaći zajednički jezik gdje god je to moguće kako bi se postigao napredak", rekao je njezin politički suradnik.
Ovaj odnos guvernerki jedne ključne "swing države" daje priliku osigurati važne savezne investicije i izbjeći Trumpov bijes. No njezina bliskost s Trumpom ima i svoju cijenu. Drugi demokrati kritizirali su je jer djeluje previše kooperativno, a radni odnos s Trumpom mogao bi joj postati politički teret odluči li se kandidirati za višu funkciju.
"Kao guverner, surađujete s onim tko je na vlasti kako biste isporučili rezultate svojoj državi. No od 2024. demokratski birači vrlo su jasni da žele lidere koji ne samo da upravljaju unatoč Trumpu, nego i definiraju hrabru posttrumpovsku budućnost - i povlače jasnu crtu razdvajanja. Svatko tko želi voditi Demokratsku stranku trebao bi to imati na umu", rekao je demokratski strateg John McCarthy.
Whitmer pokušava održati ravnotežu tvrdeći javno da se ne slaže s Trumpovom politikom i retorikom, dok privatno zauzima blaži ton. Ove godine posjetila je Bijelu kuću tri puta, više nego ijedan drugi demokratski guverner.
Michigan ima veliki politički značaj
Ovakva bliskost velika je promjena za Trumpa, koji je 2020. Whitmer omalovažavao nazivajući je "onom ženskom iz Michigana" nakon što je kritizirala odgovor njegove administracije na pandemiju.
Njen suradnik istaknuo je da je ubrzo nakon viralne fotografije Whitmer imala najviši postotak podrške u karijeri, čak 63 posto. Nekoliko demokrata iz Michigana pohvalilo je njezin dvostranački pristup.
Dok je fotografija dominirala vijestima, Whitmer je tijekom tog sastanka u Bijeloj kući lobirala da se za bazu Nacionalne garde Selfridge osigura nova misija borbenih zrakoplova, jer je postojala prijetnja gašenja. Nekoliko tjedana kasnije Trump je najavio dodjelu novih borbenih aviona toj bazi, koja je važan gospodarski pokretač u okrugu Macomb.
To područje ujedno je jedno od politički najznačajnijih u zemlji. Trump je 2024. osvojio Macomb s gotovo 14 postotnih bodova prednosti, dok je Whitmer ondje pobijedila s razlikom od 3,5 bodova 2018. i pet bodova 2022.
Ipak, suradnja nije uvijek bila jednostavna. Whitmer je u kolovozu zatražila dodatnu pomoć u katastrofama kako bi se teško pogođene komunalne službe oporavile od ledene oluje i upozorila Trumpa da će stanovnici Michigana morati podnijeti povećanja računa od najmanje 4500 dolara po kućanstvu ako pomoć izostane.
Zahtjev je odbijen i izgleda da će stanovnici u sjevernom, ruralnom dijelu države snositi troškove.
Usprotivila se i nekim Trumpovim politikama za koje je smatrala da štete Michiganu. Tijekom sastanka u kolovozu kritizirala je rezove u Medicaid programima u sklopu Trumpovog poreznog zakonodavstva i carina koje je uveo, podsjećajući da je 9,2 posto ekonomije Michigana vezano uz autoindustriju.
Ono što još nije učinila, barem zasad, jest izravno napala Trumpa osobno. Taj izbor dužnosnici Bijele kuće primjećuju i cijene.
"Stvarno nikada nije rekla ništa negativno, onako direktno o šefu", istaknuo je jedan dužnosnik Bijele kuće.
