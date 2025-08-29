Deutsche Welle: IDF je napao naše novinare na Zapadnoj obali

Njemački medijski servis Deutsche Welle (DW) optužio je u petak izraelsku vojsku za napad na njegove novinare na okupiranoj Zapadnoj obali.
"Izraelski vojnici prijetili su oružjem i na njih su ispaljivali suzavac dok su snimali u Ramalahu, unatoč tome što su nosili opremu s jasno označenim 'PRESS'", priopćio je DW u izjavi u petak.
Novinari su bili izloženi suzavcu, ali su ostali neozlijeđeni. Izraelska vojska do sada nije komentirala incident.
Prema DW-u, ekipa je dokumentirala "rizike s kojima se suočavaju medijski profesionalci" na Zapadnoj obali i pratila rad lokalnog novinara tijekom prosvjeda.
Na putu tamo obaviješteni su da izraelska vojska provodi raciju u središtu Ramalaha.
"Izraelski vojnici uperili su oružje u njih tijekom snimanja", izvijestio je DW. Objavio je i snimku koja prikazuje incident.
Prema vojsci, racija u palestinskom gradu Ramalahu bila je usmjerena na ljude optužene za transfer novčanih sredstava članovima islamističke skupine Hamas radi podrške terorističkim aktivnostima protiv Izraela.
Očevici su izvijestili o sukobima između vojnika i stanovnika tijekom operacije, pri čemu je korišteno bojevo streljivo i suzavac.
Palestinsko ministarstvo zdravstva sa sjedištem u Ramalahu izjavilo je da je ozlijeđeno oko 30 ljudi, od kojih su neki trebali bolničko liječenje.
U srpnju je DW izvijestio da su izraelski doseljenici na Zapadnoj obali napali dvojicu njihovih zaposlenika. Dopisnica i njezin snimatelj gađani su kamenjem, ali su uspjeli pobjeći neozlijeđeni.
"Ponovljeni napadi na naše novinare na Zapadnoj obali apsolutno su neprihvatljivi", rekao je glavni direktor DW-a Peter Limbourg.
"Nema opravdanja za prijetnje predstavnicima tiska - niti za prijetnje vojske, niti radikalnih doseljenika", dodao je.
