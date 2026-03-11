EP traži jačanje veza Kanade i EU-a: "Možda najeuropskija zemlja izvan Europe"

"U svijetu koji oblikuju ratom ovisna Rusija, asertivna Kina i sve nepredvidljiviji američki saveznik, Europljani i Kanađani znaju: svoje interese i svoju sigurnost – na Arktiku, u Ukrajini, kada su u pitanju klimatske promjene i Grenland – možemo zaštititi samo zajedničkim djelovanjem i produbljivanjem suradnje. Krajnje je vrijeme da se ovo blisko strateško usklađivanje pretvori u dublji europsko-kanadski savez“, drži Cremer, navodi Europski parlament.