Nema dogovora o plaćama
Matija Kroflin: U Zagrebu Možemo može, a nama Vlada šalje poruku da ne može
Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o pregovorima Vlade i sindikati o osnovici plaća za 2026.
Podsjetimo, nije postignut dogovor o osnovici plaće za javne službe u 2026. nakon novog pregovaračkog sastanka s reprezentativnim sindikatima javnih službi.
"Odugovlačila je Vlada"
Matija Kroflin iznio je detalje sastanka s Vladom:
"Razgovor je bio fokusiran na to da ministar Piletić na nas prenosi teret odugovlačenja pregovora i da smo mi odustali od materijalnog prava toplog obroka. To su dvije neistine. Odugovlačila je Vlada, nisu mjesecima sazivali sastanke, Piletić je počeo sastanke u lipnju, nije ih uspješno završio ni u veljači. To je njegov neuspjeh, ako je neuspjeh, ako to nije svjesna politička odluka Vlade. Moguće da je politika Vlade bila cijelo vrijeme - tim ljudima nećemo dati ništa ove godine. Dali smo pred izbore, tako smo pomogli sebi, a sada ćemo sljedeće četiri godine na tim ljudima trenirati strogoću. Ako je to bila politika Vlade, onda je ministar Piletić uspješan. Ako je politika da im sindikati budu partneri i da sa sindikatima rade na dobrobiti zaposlenika, onda je ministar Piletić neuspješan."
"Vlast nas gleda kao neprijatelje"
"Kada podvučemo crtu - štrajk nam nije plaćen, Ministarstvo je imalo tumačenje da prosvjed nije sindikalna aktivnost, kada sve to skupa stavimo i kako smo komunicirali s resornim ministrom, kakve su poruke dolazile od premijera, sklon sam gledati ovu opciju gdje nas vlast gleda kao suparnike, neprijatelje, a ne kao partnere za unaprjeđenje pozicije njihovih zaposlenika", dodao je.
"Novca ima"
Kroflin je rekao da tvrdnja Vlade da novca nema nije istina i naveo primjer Zagreba u kojima su povećane plaće u predškolskom odgoju: "Nije stvar u novcu nego u političkoj odluci. Ako ima političke volje, razgovora sa sindikatima, onda se može. U Zagrebu Možemo može i pozdravljam takvu politiku i čestitam kolegama u sindikatima. Vlada nama šalje poruku da ne može, a ne može jer ne želi, to se svodi na odluku, a ne novac."
"Prostora za dogovor nema"
"Prostora za dogovor uopće više nema. Vlada je jučer rekla da je to njihova finalna ponuda. Sindikati su trebali na to zajednički reagirati, ali neke od kolega su imale drugačiju poziciju u odnosu na prethodne dogovore. Vidjet ćemo postoji li mogućnost da se zajednički reagira. Ako ne postoji, mi ćemo na razini tri obrazovna sindikata imati usuglašeno djelovanje. Priča je gotova, kako je započela - fijaskom, tako je i završila", dodaje.
