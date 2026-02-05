"Razgovor je bio fokusiran na to da ministar Piletić na nas prenosi teret odugovlačenja pregovora i da smo mi odustali od materijalnog prava toplog obroka. To su dvije neistine. Odugovlačila je Vlada, nisu mjesecima sazivali sastanke, Piletić je počeo sastanke u lipnju, nije ih uspješno završio ni u veljači. To je njegov neuspjeh, ako je neuspjeh, ako to nije svjesna politička odluka Vlade. Moguće da je politika Vlade bila cijelo vrijeme - tim ljudima nećemo dati ništa ove godine. Dali smo pred izbore, tako smo pomogli sebi, a sada ćemo sljedeće četiri godine na tim ljudima trenirati strogoću. Ako je to bila politika Vlade, onda je ministar Piletić uspješan. Ako je politika da im sindikati budu partneri i da sa sindikatima rade na dobrobiti zaposlenika, onda je ministar Piletić neuspješan."