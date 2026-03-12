EU najavljuje pomoć zbog rasta cijena nafte i plina

Europska komisija mogla bi članicama EU-a odobriti državnu pomoć tvrtkama s velikom potrošnjom energije u uvjetima skoka cijena nafte i plina zbog rata u Iranu, izjavila je u četvrtak povjerenica za tržišno natjecanje Teresa Ribera.
„Trenutačno još imamo neiskorištene mogućnosti za dodjelu državne pomoći koje države članice mogu upotrijebiti kako bi velikim potrošačima energije ublažile rast cijena struje", rekla je Ribera na konferenciji u organizaciji njemačkog ureda za zaštitu tržišnog natjecanja.
Europska komisija također je spremna uskočiti s mjerama potpore i dugoročnim planovima kako bi pomogla tvrtkama i ublažila posljedice rata, na temelju prijašnjih mjera koje su se koristile za ublažavanje posljedica pandemije covida i i rata u Ukrajini, dodala je Ribera.
Ti su programi omogućili vladama da u tvrtke ubrizgaju milijarde eura.
„Još nismo došli do te točke, ali ako se to dogodi, moramo se osloniti na iskustvo prethodnih kriza“, rekla je Ribera.
