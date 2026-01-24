EU zabrinut zbog Trumpovog Odbora za mir: "Nedopustivo"

Nakon što su se europski čelnici sastali u četvrtak navečer kako bi razgovarali o transatlantskim odnosima, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je novinarima: "Imamo ozbiljne sumnje u niz elemenata povelje Odbora za mir, a koji se odnose na njegov opseg, upravljanje i usklađenost s Poveljom Ujedinjenih naroda."