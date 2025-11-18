Nakon eksplozije pruge prema Ukrajini, Tusk uvodi "Charlie" razinu prijetnje

Poljska će povisiti razinu prijetnje na određenim željezničkim prugama te vojno štititi ključnu infrastrukturu, najavio je u utorak njezin premijer Donald Tusk nakon što su oštećene tračnice pruge koja vodi prema Ukrajini.
„Čelnik agencije za unutarnju sigurnost i ministar unutarnjih poslova zatražili su da uvedem treću razinu prijetnje, Charlie, zbog terorističkih prijetnji”, rekao je Tusk parlamentu.
„To će se odnositi na određene željezničke pruge, dok će ostatak zemlje ostati pod drugom razinom prijetnje”.
There has been an explosion on a train line used to bring supplies from Poland to Ukraine. The Polish prime minister has classed it as sabotage, leaving some wondering if Russia is involved.— Sky News (@SkyNews) November 17, 2025
Sky's @SiobhanRobbins reports.https://t.co/GIylmp191A pic.twitter.com/LB9gOuUY9u
Tusk je objavio da je Poljska identificirala dvoje ljudi odgovornih za sabotažu njene željezničke pruge, otkrivši da je riječ o dvoje ukrajinskih državljana koji su surađivali s ruskim obavještajnim agencijama te su pobjegli u Bjelorusiju.
"Sve upućuje na ruske obavještajne službe"
Glasnogovornik poljskih specijalnih službi rekao je ranije u utorak da sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe.
Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama.
Polish Prime Minister Donald Tusk has confirmed that an explosion on a railway line between Warsaw and Lublin was an "unprecedented act of sabotage".— Breaking News (@TheNewsTrending) November 17, 2025
The incident occurred over the weekend near the village of Mika, with a second related incident reported near Puławy. pic.twitter.com/cI7SctiPaV
Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika.
