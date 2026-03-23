Europa strahuje od novog vala izbjeglica: "Zna se tko je glavni pokretač"

Drugi veliki migracijski val povezan je s ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine. Od tada je oko 4,3 milijuna Ukrajinaca dobilo privremenu zaštitu u Europskoj uniji. 'I u tom slučaju Putin je bio ključni faktor', istaknuo je Brunner. Govoreći o aktualnom ratu s Iranom, on priznaje da Rusija nije pokrenula sukob, ali naglašava da je 'podržavala režim', zaključujući da je Putin 'u praksi najveći pokretač migracija prema Europi', prenosi tportal.