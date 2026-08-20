„Rat je ubio ono što je preostalo od naših snova i uništio naše domove i škole. Ovaj rat boli. Strahom i užasom rastrgao nam je srca. Koje bi srce uopće moglo podnijeti sve ovo, Bože? Osjećate da su vaša sreća, vaš mir i krov nad glavom izdaja. Sram vas je biti sretni kako ne biste izdali njihovu tugu, a bol vlastite nemoći potiskujete ispričavajući im se što ste ostali živi”, rekla je.